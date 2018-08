Polémica propuesta de levantar los límites de contribución para los líderes legislativos en California

El Partido Demócrata de California y grupos de gobierno abierto luchan contra la recién aprobada medida

Aprobada el martes por una votación de 3-2 del Comité de Enmiendas Constitucionales y Elecciones del Senado, la propuesta AB 84 permitiría que las asambleas partidistas en la Legislatura acepten contribuciones de campaña de $36,000 dólares de fuentes individuales para carreras estatales, por encima del límite actual de $4,400 dólares.

Este proyecto de ley, al que el Partido Demócrata de California y los defensores del gobierno abierto se oponen rotundamente, también permitiría a los comités de caucus hacer contribuciones ilimitadas a los candidatos del estado y aceptar fondos ilimitados para gastos independientes no coordinados con los candidatos favorecidos.

“AB 84 sería el mayor retroceso de la ley de financiamiento de campaña de California en al menos una década”, dijo al panel Nicolas Heidorn de California Common Cause, que se une para oponerse al proyecto de ley de la Campaña por el Dinero Limpio de California, el Grupo de Investigación de Interés Público de California, la Liga de Mujeres Votantes de California, los votantes de Money Out In y el Partido Demócrata estatal.

La medida permite a los candidatos aceptar contribuciones con intereses especiales, incluidas empresas de combustibles fósiles y corporaciones carcelarias con fines de lucro, algo a lo que los demócratas siempre se han opuesto, según Daraka Larimore-Hall, vicepresidente del partido demócrata estatal.

Según Helen Hutchison, presidenta de la Liga de Mujeres Votantes de California, sencillamente es demasiado precipitado: un proyecto de ley que modifica “una ley que está diseñada para prevenir la corrupción seguramente no debería ser elaborada en cuartos traseros y aprobada a la hora 11 sin ninguna oportunidad real de aporte público significativo”.

“Este es un proyecto de ley contra el dinero oscuro“, afirmó el asambleísta demócrata del sur de San Francisco Kevin Mullin, autor del proyecto de ley, afirmando que el sistema actual dificulta determinar quién está donando a los líderes legislativos y que actualmente no hay límites en las campañas de gasto independiente.

La idea de Mullin fue apoyada por el republicano Joel Anderson de Alpine y los demócratas Bob Hertzberg de Van Nuys y Connie M. Leyva de Chino; esta última señaló que el proyecto de ley requiere divulgaciones mensuales de financiamiento de campaña por parte de los partidos políticos y los comités de caucus propuestos, agregando que es “mucho más transparente que el proceso actual que tenemos”.

No obstante, la medida fue rechazada por los senadores demócratas Ben Allen de Santa Mónica y Henry Stern de Canoga Park. El segundo, presidente del comité, dijo que podría proporcionar más divulgación para contrarrestar las campañas de gastos independientes que pueden recaudar y gastar fondos ilimitados y que a menudo están dominadas por intereses como la industria petrolera.

En cualquier caso, la medida aún debe ser aprobada por el pleno del Senado y la Asamblea a fines de este mes.