Metales pesados en alimentos para bebés: lo que necesitas saber

Dickerson, de CR, dice que los padres deben recordar que la exposición a metales pesados no garantiza que un niño enfrente problemas de salud como resultado, pero sí aumenta esa posibilidad. Si te preocupa la posible exposición, habla con tu pediatra sobre la posibilidad de hacerle pruebas a tu hijo.

Puede que no sea posible eliminar por completo los metales pesados de tus alimentos. Pero hay medidas que se pueden tomar para reducir la cantidad de metales pesados a los que tú y tus hijos están expuestos, y para minimizar algunos de los efectos de los metales pesados. “Solo hacer cambios ahora será de gran ayuda para proteger a tus hijos, independientemente de cualquier exposición anterior”, dice Dickerson. Estos consejos ayudarán:

Limita la cantidad de cereal de arroz infantil que come tu hijo. El cereal es a menudo el primer alimento sólido de un bebé porque es fácil de tragar, y generalmente está fortificado con hierro, un importante nutriente para los bebés. Pero tanto la FDA como la Academia Estadounidense de Pediatría dicen que no hay razón para que sea solo cereal de arroz y que a los bebés se les debe dar una variedad de cereales, señalando las preocupaciones sobre los niveles de arsénico inorgánico en esos productos. “Los padres tienen otras opciones: hay cereales fortificados con hierro hechos con otros granos integrales, como la avena, que son más bajos en arsénico inorgánico”, dice Rogers.

Elige el arroz correcto. En pruebas anteriores de CR, el arroz integral tenía más arsénico inorgánico que el arroz blanco del mismo tipo. El arroz basmati blanco de California, India y Pakistán, y el arroz de sushi de los Estados Unidos, son buenas opciones que tenían, en promedio, la mitad del arsénico inorgánico que la mayoría de los otros tipos. Las galletas, los cereales y la pasta hechos de arroz también tenían un alto contenido de arsénico inorgánico.

Piensa de nuevo sobre cómo preparas el arroz. Cocínalo en una gran cantidad de agua: la FDA recomienda de 6 a 10 partes de agua por una parte de arroz, escurrido bien después. Esto ayudará a reducir el contenido de arsénico.

Limita los bocadillos empacados. Muchos contienen harina de arroz, pero incluso aquellos que no lo tienen no aportan mucho valor nutricional. “Incluso sin los riesgos de metales pesados, los tentempiés no son una parte necesaria de la dieta de tu hijo, y pueden agregar azúcares y sodio”, dice Amy Keating, R.D., nutricionista de Consumer Reports. Lo mismo ocurre con las galletas de arroz, las galletas saladas de arroz y los chips que tú y tu hijo pueden comer.

Busca alimentos enteros bajos en metales pesados. En base a su revisión de los datos del Estudio de dieta total, nuestros expertos sugirieron algunos alimentos fáciles de preparar, adecuados para meriendas, que son muy bajos en metales pesados: manzanas, puré de manzana (sin azúcar), aguacates, plátanos, cebada con verduras en cubitos, frijoles, queso, uvas, huevos duros, duraznos, fresas y yogur.

Ten cuidado con el jugo de fruta. En pruebas anteriores de CR se encontró arsénico inorgánico y plomo en muchas marcas de jugos de manzana y uva. Además, todos los jugos de frutas son fuentes concentradas de azúcares y carecen de fibra. La Academia Estadounidense de Pediatría recomienda no dar jugo de frutas a los bebés en el primer año de vida, y limitar el jugo a 4 onzas por día para niños de 1 a 3 años y 6 onzas para niños de 4 a 6 años, por razones de nutrición.

Bájale con el chocolate. El cacao en polvo puede contener cadmio y/o plomo. El cacao en sí puede tener más que el chocolate negro y el chocolate negro puede tener más que el chocolate con leche.

Elige el pescado correcto. El atún patudo (bigeye tuna) la caballa o macarela gigante, el reloj anaranjado (orange roughy), el tiburón y el pez espada son particularmente ricos en metilmercurio. Los niños y las mujeres en edad fértil deben evitar estos pescados; los demás deberían comerlos con poca frecuencia, si acaso.

Evita los polvos de proteína. Pueden contener arsénico, cadmio y plomo, de acuerdo con las pruebas de CR y otros. Los polvos a base de suero y huevo tienden a tener menos que los basados ​​en plantas, como la soya y el cáñamo, pero incluso estos deben usarse con moderación. Probablemente no los necesites de todos modos. “La gran mayoría de las personas obtiene mucha proteína de los alimentos que comen”, dice Keating”. Y cuando consumes tu proteína de los alimentos, también te beneficias de todos los demás nutrientes que se encuentran en los alimentos integrales”.

Revisa tu agua. Si sacas tu agua de un pozo, o si tu casa tiene tuberías viejas, considera someter el agua a pruebas de detección. A veces, los metales pesados ​​se filtran en el agua de los pozos y es posible que las tuberías antiguas se hayan fabricado con plomo.

Come una amplia gama de alimentos integrales saludables. Rotar los alimentos que comes puede ayudarte a evitar el consumo excesivo de metales pesados ​​y proporcionar una variedad de nutrientes que pueden ayudar a compensar parte del daño que los metales pesados ​​te causan al cuerpo. Estos incluyen calcio, hierro, selenio, vitamina C y zinc.