Noelia pide a su mamá Yolandita Monge ¡que la deje en paz!

La cantante le contestó en Instagram un mensaje que le envió su progenitora

La pelea entre Yolandita Monge y su hija Noelia parece no terminar. En un nuevo capítulo, la intérprete de ‘Candela’ le contestó públicamente un mensaje de texto que, según alega, le envió su madre por mensaje de texto.

En su cuenta de Instagram, Noelia publicó una imagen de la conversación que intentó establecer Yolandita. “Imanol y Paola te esperamos… Queda evidenciado que una vez más y nuevo crédito a mi favor que el tiempo me da la razón de tu bipolaridad. Ya te he querido ayudar y no has querido ir con un psiquiatra. Por favor déjate ayudar y dejemos el pasado atrás y por primera vez te pido déjame abrazarte con el alma y deja que te ayudemos con un psiquiatra para que vuelvas en sí. Te quiero hija”.

Acto seguido, la joven cantante le respondió: “A estas alturas, no me queda más que pedirle PUBLICAMENTE. Que me deje en Paz, que se preocupe por subsanar ella su Vergüenza Publica de Haber enviudado CORNUDA públicamente del Depredador Sexual que fue su Marido y cómplice. Seguir apretando el botón de seguirme diciendo Bipolar y sugiriendo que necesito un Psiquiatra, no puede ya a estas alturas borrar su culpa y su complicidad. Me duele? Sí! Me duele el haber perdido 18 Años de mi Vida llorando por alguien que nunca corrigió, que nunca será Capaz de aceptar sus Delitos, sus culpas y asumir su responsabilidad. DECIRME LOCA YA NO TE SALVA DE NO SER LA ABUSADORA Y COMPLICE QUE FUISTE TODA LA VIDA. Solo quienes dependen de ti o viven de ti te apoyan EL MUNDO YA SABE QUIEN ERES, Y NO DARTE CUENTA, ESO SI ES ESTAR ENFERMA. Hasta Nunca Yolanda! Perdonada estas, más nunca volverás a tocarme. Diosito está Conmigo”.