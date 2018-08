Futbolista revela que su madre fue sacrificada para que su espíritu le ayudara

Shiva N'Zigou, exdelantero de Gabón, hace también sorprendentes confesiones sobre su vida sexual

Un exfutbolista africano reveló que su madre fue asesinada cuando su carrera estaba en pleno apogeo, como parte de un sacrificio ancestral, para que lo “ayudara” a salir adelante y a triunfar.

Se trata del gabonés Shiva N’Zigou, quien actualmente se encuentra involucrado en la iglesia evangélica. En una de las pláticas, el exdelantero gabonés hizo la sorprendente confesión.

“Mi madre está muerta y quiero confesar que fue sacrificada. Firmé muchos contratos y mi padre quería todo el dinero para él. Me dijo que iba a matar a mi madre. Yo me negué, pero lo hizo igual, lo hizo con el fin de que su espíritu me ayudara a mejorar en mi carrera futbolística”, N’Zigou, quien ahora se hace llamar Isaías desde que entró a la iglesia.

Sin embargo, ésta no fue la única revelación que hizo el exfutbolista quien militó en el Nantes y en el Stade de Reims de la Ligue 1 de Francia. Reconoció que en su etapa como jugador mintió sobre su edad, al decir que tenía cinco años menos de los que en realidad eran. Cuando supuestamente tenía 16 años de edad, Shiva se convirtió en el futbolista más joven en hacer un gol en la Copa Africana de Naciones.

Pero resulta que en realidad el gabonés tenía 21 años, tal como lo confesó en la iglesia evangelista.

“Tengo cinco años más. Mentí sobre mi edad cuando nos fuimos a Francia”, dijo Shiva, ante la sorpresa de todos los presentes.

Pero además, N’Zigou aseguró que cuando era joven mantuvo relaciones sexuales con su tía, su hermana y un “amigo”, con el tuvo un noviazgo durante mucho tiempo.