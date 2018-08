Video: Esto dijo Aracely Arámbula sobre Marcela Basteri y la serie de Luis Miguel

Mira lo que contó ‘La Chule’ cuando le preguntaron sobre ‘El Sol’

Aracely Arámbula, está en contra de que la madre de Luis Miguel, a raíz de la serie, sea objeto de burlas en memes, pues considera que Marcela Basteri fue una gran mujer y madre.

“Yo respeto lo de la serie, pero hay memes que no me parecen en nada porque no causan gracia, conozco el tema de Marcela de una manera familiar y con eso me quedo, pero no me parece que se burlen de ella, es algo que duele y es un tema que respeto porque es la abuela de mis hijos y siempre será así”, aseveró.

Aracely, asegura que no estará en la segunda temporada de la serie de quien fue hace años, el amor de su vida, Luis Miguel.

“No sé si haya una parte dos, no creo que vayamos a salir. Es una historia tan bonita y de bendición, porque mi hijos son una bendición en mi vida y en la de él, pero yo creo que en este momento y en esta temporada que viene, no se contará”, concluyó.

“La Chule” dice estar concentrada en este momento en sus proyectos. “Vengo con ‘La Doña 2’ y ‘MasterChef 2’, en eso me ocupo”, dijo Aracely.

POR: Gabriel Cuevas

