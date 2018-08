King Bio anuncia también el retiro de más de 50 medicamentos para adultos

Más problemas para la línea de medicamentos homeopáticos Dr. Kings

Apenas la semana pasada, King Bio anunciaba el retiro de 32 de sus medicamentos especializados para bebés y niños por una posible contaminación microbacteriana y este martes, la empresa también ha informado que sacarán del mercado más de 50 medicamentos recomendados para adultos.

Mediante un comunicado publicado en el sitio web de la compañía firmado por Frank King, el fundador de esta, se explica que dichos productos son los que están hechos a base de agua y que se utilizan para tratar todo tipo de dolencias, desde migrañas hasta alergias, ya que existe la posibilidad de que estos también estén contaminados.

“Realmente lamentamos la inconveniencia o la preocupación que nuestro retiro podría haber causado, pero sentimos que esto era lo correcto para mantener su confianza. Gracias por su continua lealtad y confianza en nuestros productos King Bio”, comenta King en su comunicado.

Hasta el momento, la compañía no ha recibido informes de personas que hayan enfermado por el uso de dichos medicamentos, pero invitan a la gente a no seguir usándolos pues podrían ver vista amenazada su vida.

Si te has visto afectado por la medida, comunícate con King Bio por correo electrónico a recall@kingbio.com o llamar al 866-298-2740, de lunes a viernes de 8:30 a.m. ET a 3:30 p.m. ET.