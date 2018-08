Sofía Reyes: 300 millones de reproducciones de ‘1,2,3’ en YouTube es “solo el principio”

La mexicana llegó a EE.UU. para triunfar en grande

Sofía Reyes dejó hace cinco años su natal México para buscar el éxito en Los Ángeles, California. Aunque no fue sencilla su adaptación a la ciudad, los frutos de su trabajo llegaron y de qué forma. Este verano la regia puso a bailar a medio mundo con el hit 1,2,3 en el que colabora con Jason Derulo y De La Ghetto. Con 300 millones de reproducciones en YouTube, la canción quedará marcada con tinta indeleble como el referente del pop latino en el 2018.

Con solo 22 años y otros éxitos como “Llegaste tú” feat. Reykon y “Muévelo” feat. Wisin, Sofía charló con La Opinión sobre sus inicios, el prometedor futuro y su presencia activa dentro de la comunidad, especialmente con los jóvenes que siguen su música.

LO: Empezaste muy pequeña en el mundo de la música, ¿quién te involucró?

SR: “Desde chiquita he estado en esto (la música), siempre fue mi sueño vivir lo que estoy viviendo ahorita, yo quería cantar salir al escenario, yo quería actuar… mis papás siempre me han apoyado y ha sido un proceso de pasito a pasito y creo que es el principio de muchas cosas”

“Siempre estuve rodeada de la música, con mi familia, mi abuelita, mi papá… profesionalmente comenzamos cuando escuchamos en la radio que había un casting, audicioné y me quedé. Me fui a vivir a Guadalajara y de ahí comenzaron muchas cosas, luego me fui a vivir a Los Ángeles”.

LO: ¿Cómo ha sido tu estancia en la ciudad?

SR: “Llevo cinco años viviendo aquí, al principio me costó un poquito más, es una ciudad un poco solitaria cuando no conoces a nadie, porque todo mundo viene aquí a perseguir su sueño, al principio fue muy duro, me tomó como dos años ya sentirme en casa pero sí es una ciudad que te inspira bastante, literalmente levantas una piedra y hay alguien ahí cantando”.

LO: ¿Quiénes han sido tus influencias musicales?

SR: “Es un poquito de todo, inconscientemente estuvieron Britney Spears, Hillary Duff, Shakira, voy agarrando de cada artista lo mejor para mí. La Oreja de Van Gogh me encantaba”.

LO: ¿Imaginaste un éxito de la magnitud de 1,2,3 a tus 22 años?

SR: “La verdad no sabía que pudiera pasar. Con 1,2,3, creía mucho en la canción pero no sabía hasta dónde iba a llegar. Ahorita que ya va a llegar a los 300 millones me parece una locura, se dice fácil pero es demasiado. He tenido la oportunidad de estar en España, Italia, obviamente en México en Colombia en otras partes y ha sido impresionante cómo todo el mundo canta la canción y ha sido un éxito”.

LO: ¿Te da miedo el futuro, tener que superar el éxito de 1,2,3?

SR: “Claro, cuando una canción como 1,2,3, que gracias a Dios ha sido un éxito, siempre llega el miedo de ‘uy qué sigue’, ‘la canción que viene tiene que estar todavía un poco mejor’, ‘tiene que gustar más’. Pero la verdad es que creo que es un miedo bueno, qué padre ¿no? cuando es porque a tu canción le está yendo muy bien. Sí quiero que a la siguiente le vaya mejor, pero la realidad es que si no le va mejor, no pasa nada, como le puede ir mejor le puede ir peor. Eso va a pasar toda la vida, todos los artistas tenemos un sube y baja de canciones, no pueden ser todas más y más y más. Siento que es natural que suba y baje la cosa. Sí me da miedito, pero espero que a la siguiente canción le vaya mejor, creo que le puede ir mejor, estoy superemocionada con esto que viene y mis fans se van a llevar una muy linda sorpresa”.

LO: ¿Puedes adelantar de qué se trata tu siguiente proyecto?

SR: Sí, mhhh, no puedo decir mucho, pero mi siguiente canción involucra a uno o dos artistas. Va a ser definitivamente algo diferente a lo que he hecho, estoy emocionada. Ya vamos a grabar el video y el concepto me parece increíble es algo que no había hecho, así como 1,2,3 es algo que no sabemos, pero es una canción que propone algo nuevo, pero va a gustar”.

LO: Hace poco encabezaste un evento en el que junto a Café Bustelo donaron a Plaza La Raza de Los Ángeles instrumentos musicales con valor de $30,000 dólares. ¿Cómo viviste esa experiencia?

SR: “Fue una experiencia muy linda, desde el principio de mi carrera he estado involucrada en cosas como esta, también me parece increíble lo que hace Plaza La Raza y la donación de Café Bustelo”.

“Tuve la oportunidad de cantarle a los chicos y ellos me cantaron a mí también, la verdad es que me quedé impresionada y es muy padre que apoyen proyectos así de importantes… siento que el arte es una puerta ante los problemas para la libertad, para cumplir sueños… se me hizo un nudo en la garganta“.

LO: Eres muy joven, pero ya eres un ejemplo a seguir para chicos como ellos.

SR: “Para mí es un honor y es una responsabilidad muy grande, pero es una responsabilidad que esperaba y quería tomar. Trabajo muy duro en ser una mejor artista y poder ser un mejor ejemplo para toda la gente que me sigue, trato de dar lo mejor de mi para poder inspirar a los demás

LO: Son momentos complejos para la comunidad mexicana en EE.UU. , ¿qué mensaje le das a la niñas que quieren triunfar como tú aquí?

SR: Hay que trabajar, creer en ti, que no eres ni menos ni más. Ser auténtica, única, es difícil, pero hay que mantenerlo.