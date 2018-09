NYPD quiere entrevistar a estas mujeres por hispano baleado en la cabeza en Manhattan

Nicolás Vargas fue hallado muerto en el interior de un auto

El Departamento de la Policía de Nueva York (NYPD) quiere entrevistar a las dos mujeres que estuvieron con el sospechoso de asesinar a Nicolás Vargas quien falleció tras ser baleado en el interior de un vehículo este viernes en Manhattan.

Las autoridades divulgaron videos y fotos de las chicas que fueron identificadas como las personas con las que compartió el atacante antes del asesinato.La identidad del sospechoso se desconoce.

Las mujeres abandonaron la zona justo después del incidente.

En la grabación de cámaras de seguridad divulgada por el NYPD, se ve a las mujeres en la entrada de una licorería mirando hacia atrás. El mismo comportamiento muestran mientras caminan por los pasillos del negocio donde se paran a conversar por un rato. Una de ellas le muestra la pantalla de su celular a la otra como si estuvieron mirando algún contenido.

Al momento no se han realizado arrestos en relación con este caso. Si tiene información que ayude a detener al asesino, puede llamar a la Policía al 1-800-577-TIPS (8477).

Vargas recibió un disparon en la cabeza mientras se encontraba en el interior de un auto en la calle 238 Oeste y Broadway a eso de las 12:30 a.m. Fue declarado muerto en el New York-Presbyterian the Allen.

