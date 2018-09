Chiquis Rivera ofrece tregua a Claudia Galván en su horrible pleito

Está dispuesta a perdonarla

Justo cuando el pleito entre Chiquis Rivera y Claudia Galván se estaba saliendo de proporciones con demandas y contrademandas en un juzgado de Texas, la hija de la “Diva de la Banda” ha sacado la bandera blanca de paz.

La cantante de 33 años aseguró que está dispuesta a perdonar a la ex de su novio Lorenzo Méndez y retirar los amenazantes recursos legales por los que Claudia podría ser multada con hasta $600,000 dólares si habla mal de ella.

“No tengo por qué no perdonarla. Al contrario, he perdonado cosas peores en mi vida… Creo que es cuestión de tiempo… siempre he querido estar bien con ella”, expresó la intérprete de “Entre Botellas” a “Al Rojo Vivo”.

Chiquis reconoció que siente un amor genuino por la única hija de Lorenzo Méndez y como Galván es su madre, se siente comprometida a llevar una buena relación.

Hay que recordar que ambas se han insultado públicamente a través de redes sociales. Después de que Chiquis y Lorenzo presentaron recursos para obtener una orden de restricción, el equipo legal de la bailarina exótica hizo lo propio con una contrademanda esta semana.

¿Atenderá Claudia el llamado a la paz de Chiquis? Solo el tiempo lo dirá.