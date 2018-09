Película de Netflix dispara las ventas de una bebida

Una coincidencia fructifera

Un fabricante de bebidas probióticas japonés le debe un favor a Netflix por el aumento en sus ventas.

El yogurt Yakult se vende como pan caliente por estos días luego de aparecer en la comedia romántica To All the Boys I’ve Loved Before.

En la escena un joven toma la bebida, aunque se refieren a ella como coreana, lo cual indica que no se trataba algún acuerdo entre Yakult y Netflix. La audiencia reconoció la pequeña botella que define la marca y a partir de ahí se disparó la popularidad. Las acciones del yogurt aumentaron 2.6% desde el estreno de la comedia.

El culto a Yakult se ha extendido a productos artesanales que se venden en sitios web como Etsy. La bebida fue inventada en 1930 por Minoru Shirota.

¿Tendrá más cuidado Netflix a partir de este momento o simplemente ofrecerá a marcas esa publicidad tan sutil?