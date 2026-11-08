¿Aislinn Derbez muestra apoyo público a Vadhir Derbez?

Aislinn Derbez compartió en Facebook una fotografía junto a sus hermanos Vadhir y José Eduardo Derbez, acompañada del mensaje “Los tqm” y un corazón azul. Sin embargo, en medio del proceso que atraviesa Vadhir, la publicación fue interpretada por parte de sus seguidores como una muestra de respaldo hacia él.

La imagen se difundió mientras la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México mantenía abierta una carpeta de investigación contra Vadhir Derbez por una denuncia de presunta violación relacionada con hechos ocurridos, presuntamente, en Coyoacán. De acuerdo con Infobae, un juicio de amparo dejó sin efectos una orden de aprehensión que se había emitido contra el actor, aunque esa resolución no cerró el expediente ni implicó una absolución.

Supuesto intento de extorsión

El reporte señala que la defensa de Vadhir rechazó las acusaciones y sostuvo que el actor habría enfrentado un intento de extorsión, con una exigencia económica de $350 mil para detener el caso. La Fiscalía capitalina, por su parte, indicó que la investigación seguía en curso y que el actor no había comparecido ante la institución, pese a que su equipo legal había expresado disposición para colaborar.

En la publicación de Aislinn también apareció José Eduardo Derbez. Infobae precisa que su nombre circuló en versiones no oficiales relacionadas con un supuesto episodio en un crucero, pero que la Fiscalía CDMX no había informado sobre una acusación formal en su contra. Victoria Ruffo, madre de José Eduardo, evitó declaraciones públicas sobre el caso.

La fotografía familiar generó comentarios divididos en redes sociales: algunos usuarios cuestionaron el apoyo mientras la investigación permanecía abierta, y otros lo interpretaron como un gesto de solidaridad ante lo que describieron como un señalamiento mediático.

Publicación de Aisleen Derbez en Facebok con sus dos hermanos. Crédito: Cortesía.

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