Mauricio Ochmann se conmueve hasta las lágrimas al hablar sobre Aislinn Derbez

Con bombo y platillo, así celebraron las redes sociales la más reciente interacción de Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez, quienes actualmente se encuentran en una gira de promoción de la película de romance que protagonizan, titulada “Hasta el fin del mundo”.

El momento viral tuvo lugar durante una entrevista sobre la cinta dirigida por Emiliano Castro Vizcarra, cuando la presentadora invitó a los famosos a dedicarse unas palabras de agradecimiento.

Visiblemente conmovido, Mauricio Ochmann no pudo detener las lágrimas al referirse a Aislinn Derbez, madre de su hija Kailani.

“Voy a llorar, qué mala eres Karen, así de chíllale. Yo te diría gracias, gracias por todo el amor, gracias por Kailani, gracias por toda la experiencia de vida y gracias por enseñarme a ser un mejor ser humano. Ay qué chillón“, dijo el histrión frente a las cámaras.

Si bien esta tierna confesión fue suficiente para desatar una reacción inmediata por parte de los internautas, la interacción regaló otros momentos de aún más emoción. Y es que el famoso que dio vida a “Chema Venegas” sujetó su mano y le dio tierno beso en público.

Aislinn Derbez tampoco se quedó atrás, y con la sensibilidad que la caracteriza, afirmó que: “Gracias por cada experiencia y por ser un maestro de vida”.

Pese a su separación, Mauricio Ochmann confesó que las experiencias que ha vivido junto a la integrante de la dinastía Derbez la han servido para tener la certeza de que ella es su gran compañera de vida.

“Yo ya la tengo, compañera de vida. Yo sí me veo, independiente de las etapas, yo sí me veo, sí está conexión ha sobrevivido 12 años con todo lo que hemos transitado”, continuó.

Por su parte, la protagonista de “A la Mala” finalizó su intervención diciendo: “Sí estoy muy de acuerdo, sí ha sido mi compañero de vida y también ha sido como mi maestro, porque me ha hecho crecer y pasar cosas que me han quebrado y transformado, ha sido una maestría del amor esta relación”.

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