Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann vuelven a coincidir en la pantalla grande

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann vuelven a reencontrarse en el cine en la película “Hasta el Fin del Mundo”. La noticia fue confirmada por la propia actriz por medio de sus redes sociales.

En su cuenta de Instagram, Aislinn compartió el primer póster oficial de la cinta. En la romántica fotografía, la expareja aparece abrazada dentro del agua.

Junto a la imagen, la actriz publicó un emotivo mensaje en el que reflexionó sobre lo que significa para ella evolucionar dentro de una relación.

"Hay películas que se escriben en un momento de la vida y se terminan contando en otro completamente distinto" Aislinn Derbez

Continuó diciendo: “Y tal vez por eso “Hasta el Fin del Mundo” tiene algo tan especial: porque habla de esos vínculos que no caben en una etiqueta. Los que cambian, se rompen, se transforman, pero de alguna forma siguen siendo parte de quienes somos. Qué cosa tan rara y profundamente humana es mirar una historia de amor desde otro lugar de la vida. Y hoy por fin la compartimos con ustedes!😱”

La cinta está dirigida por el reconocido guionista mexicano Emiliano Castro Vizcarra. En su post, la actriz aprovechó para bromear afirmando que no era IA y que esperaba ver a sus seguidores en las salas de cine.

Sobre la historia de amor entre Derbez y Ochmann

La historia entre ambos actores comenzó en 2014, cuando coincidieron en el rodaje de la película “A la mala”. En ese entonces, la película se convirtió en una referencia en el cine mexicano debido a la química que mostraron en la gran pantalla.

Se casaron en 2016 en una boda espiritual llena de romanticismo. Al año siguiente, en el 2017, nació su hija Kailani.

Sin embargo, lo que parecía ser una pareja sólida terminó su relación en el 2020 cuando anunciaron su separación. Ambos insistieron en que mantendrían una relación cordial por el bienestar de su hija.

Ahora, años después de su divorcio, vuelven a compartir créditos en “Hasta el Fin del Mundo”, una cinta que ya genera gran expectativa entre el público, tanto por su historia como por el emotivo reencuentro de una pareja que, dentro y fuera de la ficción, sigue conectando con las audiencias.

La cinta llegará a los cines mexicanos el próximo 23 de julio.

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