Aislinn Derbez comparte foto inédita del funeral de su mamá y reflexiona sobre su 2025

La actriz mexicana abrió su corazón y habló sobre la montaña rusa de emociones que vivió durante la recta final del 2025

Pilar del Castillo

A solo unos días del fin de año, Aislinn Derbez ha decidido recurrir a sus redes sociales para hacer una reflexión sobre su 2025 y los acontecimientos que la marcaron durante su último trimestre, los cuales la llevaron a vivir un cúmulo de emociones sobre las que habló ante su comunidad digital.

Desde su perfil oficial en Instagram, la protagonista de “Hazlo como Hombre” y “A la Mala” colocó un carrusel de imágenes en el que dio una mirada inédita a los momentos agridulces a los que se enfrentó en este último mes, incluyendo el fallecimiento de su madre y la cirugía de emergencia a la que se sometió.

Asimismo, compartió un mensaje en el que expresó su sentir ante la ola de aprendizajes que cada una de estas experiencias le dejó: “Este último mes fue como un año entero en 30 días… la graduación del 2025. En lo personal muchas cosas difíciles de digerir: la muerte de mi madre, una remodelación y mudanzas, un retiro muy bello de La Magia del Caos, una cirugía que ya no podía postergar más, temas complejos de trabajo… y muuuchas otras capas muy íntimas que no siempre se ven desde fuera“, comenzó la famosa.

Y aunque para Aislinn Derbez este capítulo en su vida solo podría ser descrito como “un torbellino de esos que desconciertan y duelen”, también es consciente de la oportunidad de crecimiento que representa.

“La belleza y el enorme potencial que vienen después del caos, no aparecen solos. Surgen gracias a la tribu que acompaña, la conexión con uno mismo y con lo divino y a las herramientas que nos sostienen cuando una ya no puede sola. Y por eso me siento profundamente agradecida”, expresó en su reflexión.

Tal y como lo ha mencionado en repetidas ocasiones, sus seres queridos han sido una pieza clave dentro de su proceso de sanación: “Las experiencias difíciles e incómodas no se deberían vivir en soledad, porque justo eso define si el dolor nos hunde o nos expande”, añadió.

Para finalizar, la hija mayor de Eugenio Derbez se dirigió a la audiencia que la sigue desde hace varios años: “Sé que para muchos de ustedes este año también ha sido muy intenso y complejo así que les mando mucho amor”, recalcó.

