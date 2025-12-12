¿Aislinn, hospitalizada de emergencia? Eugenio Derbez explica las razones

Aislinn Derbez está atravesando una serie de emociones complicadas, razón por la cual su padre ha tenido que dar declaraciones delante de la prensa, develando que,, pese a todas las complicaciones que ha atravesado, su hija está bien.

En declaraciones recopiladas por Mezcal TV, Eugenio Derbez comentó lo siguiente en relación a la salud de su primogénita: “Son muchas cosas que le han pasado, además de lo del fallecimiento de su mamá, pero yo acabo de hablar con ella y está bastante tranquila. Quiero aclarar que ella está bien, para que sus fans no se espanten“.

Según dicho medio, el humorista aseguró que tanto él como los hermanos de Aislinn están al pendiente de ella en todo momento y la han acompañado en estos difíciles momentos. Asimismo, reveló que pasarán juntos las fiestas decembrinas.

Tras el fallecimiento de la mamá de Aislinn Derbez -Gabriela Michel- por otra parte, la familia de esta fue duramente criticada, porque muchos aseguraban que su familia paterna no le estaba dando el apoyo que necesitaba. Tanto su padre Eugenio Derbez como su hermano Vhadir fueron duramente señalados por los medios de comunicación.

Sobre la triste noticia, esto fue lo que en su momento declaró. Eugenio: “Me acabo de enterar, entonces la verdad es que no tengo información. Lo siento mucho, voy a hablar en un ratito con Aislinn, ya le mandé mensaje”, dijo Eugenio. Por su parte, Alessandra comentó: “Pude convivir con ella en varias ocasiones y sí estoy consternada; acompañamos a Aislinn y a sus hermanas en su dolor“.

Mientras que Vadhir escribió un mensaje más extenso dejándole claro a los medios de comunicación que si lo hacía público era sólo por las criticas que estaba recibiendo pero que él había estado junto a su hermana durante este duro proceso. Parte de sus palabras decían lo siguiente: “Te amo hermana, sabes que estamos siempre aquí para contenerte y apoyar”.

