Aislinn Derbez reaparece en redes sociales tras el fallecimiento de su mamá Gabriela Michel

El nombre de Aislinn Derbez vuelve a ser noticia luego de reaparecer ante el ojo público a solo unas semanas del fallecimiento de su madre, la actriz de doblaje Gabriela Michel. El avistamiento de la famosa se dio de manera indirecta a través de una publicación desde la cuenta de Instagram de su podcast, “La Magia del Caos”.

De acuerdo con el post, la estrella de la pantalla chica acudió a un retiro espiritual en el que compartió su testimonio sobre el proceso de duelo que vive como resultado de la partida de su madre.

Las fotografías muestran a una Aislinn Derbez mientras comparte momentos emotivos en compañía de la influencer Cecil Azcona y su stylist Jessica Marmolejo, quienes fueron su soporte en la enriquecedora experiencia que lleva por título “La Raíz”.

Sin embargo, habría sido el último día del retiro en el que la hija de Eugenio Derbez tomó el micrófono para lanzar una poderosa reflexión que conmovió a más de uno: “Antes de volver a casa tuvimos una despedida muy emotiva donde cada integrante compartió lo que más se transformó en ellas (…) Y las palabras de @aislinnderbez nos hizo soltar las lagrimitas“, se reveló desde ‘La Magia del Caos’.

Gabriela Michel, histrionisa conocida por su labor de doblaje en cintas como “Sex and the City” y “Juego de Gemelas”, falleció el pasado 24 de noviembre a los 65 años de edad.

La noticia fue confirmada por la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) y aunque en un inicio se mantuvo desconocida la causa de su muerte, fue la propia Aislinn quien reveló que se derivó de un infarto tras un accidente doméstico en su domicilio.

“Agradezco de corazón todas las muestras de cariño que he recibido. Con profunda tristeza comparto que mi mamá falleció a causa de un infarto”, comenzó su mensaje. “En este momento necesito vivir mi duelo en paz, en compañía de mi familia, y procesar esta despedida desde un lugar de amor. Les agradezco su respeto. Gracias por acompañarnos con sensibilidad en este momento tan delicado”

