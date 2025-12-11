Aislinn Derbez rompe el silencio sobre su proceso de duelo y estado de salud tras la muerte de su mamá

En un nuevo e inesperado regreso a las redes sociales, la actriz Aislinn Derbez abrió su corazón y se sinceró sobre los retos a nivel emocional y de salud a los que se ha enfrentado durante el último mes, mismo que llegó a su punto crítico con el fallecimiento de su mamá Gabriela Michel.

Fue por medio de una historia de Instagram que la protagonista de “A la Mala” y “Hazlo como Hombre” escribió un sentido mensaje donde compartió que además de la muerte de su madre, se enfrentó a una mudanza y un procedimiento quirúrgico que la mantuvieron alejada del ojo público durante las últimas semanas.

“A los que me preguntan si estoy bien… se me juntaron muchas cosas complejas para digerir en tan poco tiempo. Una remodelación y mudanza difícil, la muerte de mi mamá, un retiro muy mágico de lmdc, una cirugía que llevaba postergando más de un año, entre muchas otras cosas (…) Todo en menos de un mes”, inició su comunicado.

Sin embargo, en este tiempo de incertidumbre, Aislinn Derbez se siente más acompañada que nunca por su círculo de seres queridos: “Un huracán de locura y sanación, pero con más paz que nunca y acompañada por tanto amor que me explota el corazón. La tribu que cultivamos lo es todo“, añadió.

Para finalizar, la famosa de 39 años se mostró agradecida con su capacidad de resiliencia, así como el apoyo de sus fanáticos: “Lo más importante es que ese crecimiento, potencial y belleza que surgen después del caos es gracias a la tribu que me acompaña y las herramientas que me sostienen. Por eso me siento profundamente agradecida. Esas cosas no se deben vivir solos

Cabe recalcar que esta no es la primera vez durante la semana que la histrionisa se vuelve el tema de conversación en redes sociales. Recordemos que su primer avistamiento en redes sociales tras la partida de su madre se dio por medio de una publicación desde su podcast “La Magia del Caos”.

En el post de Instagram se dio a conocer que la estrella de la pantalla chica acudió a un retiro espiritual en el que compartió su testimonio de vida, conmoviendo al resto de asistentes.

“Antes de volver a casa tuvimos una despedida muy emotiva donde cada integrante compartió lo que más se transformó en ellas (…) Y las palabras de @aislinnderbez nos hizo soltar las lagrimitas“, se reveló desde ‘La Magia del Caos’.

