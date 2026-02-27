Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann se reencuentran en la fiesta de cumpleaños de su hija Kai

Ocho años han pasado desde que Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann dieron la bienvenida a su hija Kai, y aunque en la actualidad los famosos tomaron caminos separados, se mantienen firmes en su compromiso de estar presentes en cada momento importante en la vida de su pequeña.

Prueba de esta responsabilidad con su paternidad fue su más reciente avistamiento para la celebración de cumpleaños de su pequeña, misma que quedó documentada a través de redes sociales con divertidas fotografías y videos de la velada.

Fotografías y videos de Aislinn Derbez, Mauricio y Kailani Ochmann inundaron plataformas como Instagram y Tik Tok, mostrando que las risas y divertidas anécdotas no faltaron en la fiesta infantil.

Por su parte, la histrionisa y empresaria hizo mención de esta fecha especial con una publicación que dio una mirada inédita a los momentos más memorables de la celebración con temática de dragones: “Hoy es el cumpleaños de esta cosita hermosa y ahorita les platico el fiestón tan mágico de dragones que tuvimos”, señaló en sus historias.

Mientras tanto, el protagonista de “A la Mala” expresó su gratitud por disfrutar de un año más de vida de su segunda hija con un conmovedor mensaje: “Mi hermosa personita está de cumple hoy. Se me llena el corazón de amor por ti, Kailani”, se lee en sus redes.

Eugenio Derbez se suma a las felicitaciones de su nieta Kailani

Las muestras de cariño hacia la cumpleañera también se dieron por parte de otros miembros de su familia. Una de las más mencionadas en la red fue la de su abuelo, el actor y comediante Eugenio Derbez.

Con una emotiva, pero divertida dedicatoria, el artista mexicano se dijo dichoso de poder haber debutado como abuelo tras el nacimiento de Kai: “Desde que me hice abuelo, todo el mundo me habla más fuerte, me ofrece su asiento, me recomienda vitaminas y mis amigos dejaron de decirme ‘bro’ y ahora me dicen ‘Don’. Pero si este es el precio que tengo que pagar por ser el abuelo de Kai. ¡Que me vayan pidiendo mi credencial del INSEN (INAPAM)!”, señaló en su post de Instagram.

En respuesta, la esposa del productor agregó su propia dosis de cariño, diciendo: “Te amamos, Kai”, señaló Alessandra Rosaldo.

