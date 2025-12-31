Aislinn Derbez lanza una emotiva carta de despedida a su mamá: “Te dejo ir con amor y perdón”

A poco más de un mes del fallecimiento de la actriz de doblaje Gabriela Michel, su hija Aislinn Derbez ha reaparecido en redes sociales con una conmovedora carta para darle el último “adiós”, en la cual no solo destacó los momentos buenos que vivieron juntas, también reflexionó sobre el perdón y la aceptación de sus diferencias.

Por medio de su cuenta oficial de Instagram, la protagonista de “La Casa de las Flores” colocó una publicación en la que dio un vistazo a imágenes inéditas de su infancia junto a su mamá. A la par de estas memorias fotográficas, la famosa reconoció que si bien su relación fue “la más compleja”, esta la convirtió en quien es hoy en día.

“La manera en la que enfrento la vida, la incansable curiosidad por entender el mundo y a las personas, la profundidad con la que siento, la fuerza con la que camino, la intensidad con la que vivo, nacieron también de ahí, de una historia imperfecta que me enseñó a sostenerme, a cuidarme, a conocerme y a buscar infinidad de herramientas, las cuales hoy me apasiona compartir para que otros puedan atravesar sus dolores más acompañados”, destacó dentro de su post.

A pesar de las diferencias y pruebas a las que se enfrentaron desde su relación madre e hija, Aislinn Derbez no duda en agradecer los aprendizajes que obtuvo en el camino.

“Gracias a ti entendí que muchas cosas no iban a ser como yo soñaba. Y aun así, hoy puedo quedarme en paz con lo que nunca fue. Porque lo que sí fue, con todo y su caos, ha sido más poderoso y más formador que cualquier fantasía de perfección“, resaltó.

Asimismo, explicó que aún existen capas de su lazo con Gabriela Michel que aún permanecen desconocidas para el público: “Tal vez algún día me atreva a hablar más de nosotras… creo que aún no es ese momento. Sin duda la relación más compleja de mi vida. Una en la que aprendí a quebrarme y a reconstruirme tantas veces hasta convertirme en quien soy hoy”, añadió.

La estrella de la pantalla chica finalizó su dedicatoria con unas poderosas palabras de despedida: “Te dejo ir con amor. Con perdón. Con compasión. Y con profunda aceptación y gratitud (…) Deseo que tu siguiente vida sea más suave, menos caótica y sobre todo más amorosa contigo misma. Que ahí sí puedas cumplir todos esos sueños que se quedaron esperando. Te amo por siempre mamá”.

