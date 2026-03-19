Mauricio Ochmann se defiende tras acusación de despojo con violencia

Luego de varios días en el ojo del huracán por las acusaciones de despojo con violencia de una vecina en Morelos, el actor Mauricio Ochmann reapareció en redes sociales con un comunicado en el que compartió su versión de los hechos y desmintió el uso de la fuerza en el caso.

El testimonio que puso el nombre del actor en el centro de la polémica surgió por parte de Ingrid Margarita, quien lo señaló por un presunto despojo y daño de inmuebles en Amatlán de Quetzalcóatl, en Tepoztlán, Morelos.

En sus declaraciones, la mujer indicó que el famoso habría adquirido un terreno contiguo al de un residencial y demolido el muro perimetral para habilitar un acceso a su domicilio, lo que afectó su vivienda y causó la obstrucción de su entrada.

Sin embargo, el tono de las declaraciones escaló cuando se acusó al histrión de una presunta actitud prepotente y uso de personal armado en el lugar.

Estos señalamientos abrieron un debate en las plataformas digitales y motivaron una pronta respuesta por parte de su equipo legal, a través de su equipo de representantes. En el escrito, Ochmann niega categóricamente lo dicho por Ingrid Margarita.

Después de la nota anterior, Mauricio Ochman lanza este comunicado. pic.twitter.com/dJAyFGzyNT — Ana María Alvarado (@anamaalvarado) March 18, 2026 https://platform.twitter.com/widgets.js

“Los señalamientos que he usado la fuerza pública y privada en el estado de Morelos con tintes violentos en este proceso son completamente falsos. La verdad siempre saldrá a la luz”, afirma el histrión al inicio de su mensaje.

Justo nunca será que intenten manipular información con la única finalidad de ganar ventaja en un proceso que sigue su curso" Mauricio Ochmann – Actor y productor

En este sentido, afirmó que su manera de conducirse en cualquier aspecto de su vida siempre ha sido mediante el respeto, razón por la que no permitirá que se siga haciendo eco de este tipo de acusaciones sobre su persona.

“Me señalan de acciones judiciales. Solamente quiero comentar que a lo largo de mi vida personal y profesional, quienes me conocen saben que soy una persona pacífica, empática y de valores encausados a ayudar siempre cuando está en mis manos“, añadió.

Mauricio Ochmann finalizó su comunicado reiterando su compromiso de dar seguimiento al caso desde la vía legal y sin poner en duda sus valores: “Soy una persona de paz, de bien y enfocado en la misión de dejar un mensaje positivo y ayuda activa. Así es mi filosofía y los hechos hablan por sí solos“, sentenció.

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