Mauricio Ochmann confirma su separación de Lorena González

Tras varios meses de rumores, el actor Mauricio Ochmann confirmó su separación de Lorena “Lolo” González, hija del conocido empresario Víctor González Torres, el “Dr. Simi”.

Durante un encuentro con la prensa, el protagonista de la película ‘A la mala’ abordó con honestidad el tema al ser cuestionado sobre su vida sentimental. Sin rodeos, declaró: “No, hace varios meses que yo estoy soltero. Sí, ya”. Sus palabras, retomadas por el programa ‘Venga la Alegría’, pusieron fin a las especulaciones que circulaban desde hace tiempo.

Ochmann añadió con naturalidad: “Pues porque sí, porque así es la vida. No, ya, o sea, todo bien desde hace muchos meses”. Con esta afirmación, el actor dejó entrever que la ruptura se dio en buenos términos y que ambos han seguido adelante con respeto y sin rencores.

No está cerrado al amor

Respecto a su futuro en el amor, el actor fue enfático al afirmar: “Nunca, cerrado al amor, nunca”, mostrando una actitud abierta a nuevas posibilidades.

Por su parte, Lorena González, quien también es actriz y productora, ha mantenido la discreción que caracterizó a la relación desde un inicio y no ha emitido declaraciones públicas al respecto.

La historia de amor entre Mauricio y Lorena comenzó a mediados de 2024, se hizo pública en julio de ese mismo año y se extendió por más de un año y medio. Durante ese tiempo, la pareja colaboró en proyectos como la fundación Vivir con Arte y compartió momentos tanto personales como profesionales, incluyendo la convivencia de González con las hijas del actor, Lorenza y Kailani.

Seguir leyendo: