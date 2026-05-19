Eugenio Derbez reacciona a la nueva película de Aislinn y Mauricio Ochmann

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann tomaron por sorpresa al público al anunciar un proyecto cinematográfico en conjunto: la película romántica “Hasta el fin del mundo”. A solo unos días de la noticia, el papá de la actriz, Eugenio Derbez, se sumó a la ola de reacciones a través de un divertido video que ha dado la vuelta al mundo en redes sociales.

De acuerdo con los primeros informes, la cinta dirigida por Emiliano Castro Vizcarra cuenta la historia de una expareja que vuelve a encontrarse 15 años después de haber terminado su relación, una trama que se asemeja a la historia que precede a sus protagonistas.

Esta peculiaridad ha desatado decenas de reacciones entre los internautas que siguieron de cerca la separación de ambos famosos. Sin embargo, el público no fue el único que se mostró sorprendido ante la oportunidad de volver a ver a Aislinn y Mauricio en la pantalla grande.

Eugenio Derbez, papá de la reconocida actriz mexicana, no se quedó atrás y con un divertido video en TikTok compartió su reacción a la noticia. “No sé, ya no sé, me quedé igual que ustedes”, explicó.

En la misma publicación, el comediante bromeó: “¿Qué sigue..? ¿Yo haciendo una película con Victoria?”, haciendo referencia a la madre de su hijo José Eduardo.

Las risas no faltaron entre sus miles de seguidores al plantear la idea de seguir el ejemplo de su hija y exyerno con alguna de sus exparejas: “¿Qué sigue? ¿Que saque una línea de ropa con Sarah Bustani?” y “¿Que ahora saque un disco con Kalimba?”, añadió.

¿Cuándo se estrena “Hasta el fin del mundo” de Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann?

El estreno de “Hasta el fin del mundo” está previsto para el 23 de julio de 2026 en salas de cines mexicanas. Hasta el momento no se ha confirmado el día de lanzamiento en EE.UU.

Pese a los pocos detalles que se conocen sobre el proyecto, este ya se perfila como uno de los más comentados del año debido al reencuentro entre Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann, quienes pusieron fin a su relación de pareja en marzo de 2020, tras un matrimonio y una hija en común, la pequeña Kailani.

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