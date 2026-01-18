Eugenio Derbez confirmó que volverá a darle voz a Burro en Shrek 5

La espera para los fanáticos de “Muy Muy Lejano” terminó. Eugenio Derbez, el responsable de darle identidad y un humor único a “Burro” en la versión al español para Latinoamérica, confirmó oficialmente su participación en la esperada cinta Shrek 5.

Durante la alfombra roja de la nueva temporada de su programa LOL: Buscando Talento, el comediante despejó las dudas que rodeaban su regreso.

En un encuentro con la prensa, Derbez reveló que, tras varios meses de negociaciones, finalmente aceptó la propuesta de DreamWorks. “Sí voy a estar en la cinta”, afirmó, no sin antes bromear con el público usando el clásico “deberitas, deberitas” que inmortalizó al personaje.

Sin embargo, el camino no fue sencillo. El actor explicó que su regreso estuvo condicionado a una serie de exigencias creativas.

Para Derbez, era fundamental mantener la esencia que hizo triunfar a la franquicia en la región: la libertad de adaptar el guion. El intérprete solicitó poder intervenir en los diálogos para incorporar modismos locales y ese estilo espontáneo que caracterizó a las entregas anteriores.

“Ya cambió toda la directiva, no es la de antes”, comentó el actor, refiriéndose a los retos de negociar con la nueva administración del estudio. Afortunadamente, ambas partes lograron un acuerdo que permitirá al público volver a escuchar la voz que marcó a toda una generación.

Aunque la trama de esta nueva aventura se mantiene bajo estricto secreto, DreamWorks fijó una fecha en el calendario: Shrek 5 llegará a las salas de cine el 30 de junio de 2027.

Con la confirmación de Derbez, la expectativa ahora se centra en conocer si el resto del elenco original, como Alfonso Obregón (Shrek) y Dulce Guerrero (Fiona), también cerrarán su participación en este ambicioso proyecto.

