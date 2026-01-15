“Mi esposa está harta”: Eugenio Derbez afirma que no hablará más de Victoria Ruffo

En un nuevo capítulo de la prolongada controversia familiar, el actor y comediante Eugenio Derbez declaró, al frente de un grupo de reporteros, que pondrá fin a sus declaraciones públicas sobre su expareja, la actriz Victoria Ruffo, argumentando que su actual esposa, Alessandra Rosaldo, “ya está harta” de la situación.

Las declaraciones fueron realizadas durante su llegada a la capital mexicana, donde Derbez fue abordado por medios de comunicación que le preguntaron sobre las recientes revelaciones de Ruffo respecto a su papel durante los primeros años de vida de su hijo en común, José Eduardo Derbez.

Con una mezcla de seriedad y humor característica, Derbez sentenció: “Yo dije que el asunto se había muerto y por respeto a mi mujer, que ya está harta del tema, a mi nieta y a José Eduardo, tal como lo dije, ya no voy a decir nada”.

“Tengo mucho que decir”

Entre risas, el protagonista de “No se aceptan devoluciones” bromeó sobre la posibilidad de que contraten a Victoria Ruffo, insinuando que su ex-pareja busca atención mediática: “Si quiere reflectores hay mucho de qué hablar de otras cosas. Que la contraten, había cosas simpáticas, cosas interesantes. Me encantaría responder y tengo mucho que decir, muchísimo, pero por respeto a mi nieta y a mi mujer no hablaré”.

El conflicto se reavivó recientemente cuando Victoria Ruffo, en una entrevista para el programa de Mara Patricia Castañeda en YouTube, detalló el comportamiento que, según ella, Derbez tuvo durante la infancia de José Eduardo.

“Mi bronca con Eugenio fue siempre que no estuvo con su hijo, que aparecía una vez al año, despertaba y decía: ‘Tengo un hijo, lo voy a ir a ver’, y a mí eso no me parecía bien para mi hijo, porque tú vas un día, lo ves, lo ilusionas y luego te desapareces”, explicó la actriz de 63 años, conocida por telenovelas como ‘Corona de lágrimas’ y ‘La Madrastra’.

Paradójicamente, Ruffo también reconoció un cambio positivo en Derbez con su hija menor, Aitana, fruto de su relación con Alessandra Rosaldo: “Me sorprende ahorita, para bien, con su hija chiquita, porque está con ella, pero con los otros no”.

Hasta el momento, Alessandra Rosaldo no se ha pronunciado públicamente sobre estas declaraciones más recientes. Sin embargo, en intervenciones anteriores ha destacado la unidad familiar, asegurando que José Eduardo mantiene una relación cercana con ambos lados de su familia.

“Siempre hemos sido una familia muy unida, tanto José Eduardo con el lado de su mamá como nuestro lado”, comentó en relación con el encuentro familiar durante el nacimiento de Tessa, la hija de José Eduardo.

