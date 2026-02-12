Eugenio Derbez pone un alto a las críticas en contra de su hija Aitana

El actor Eugenio Derbez no está dispuesto a gastar su energía en los comentarios negativos, así lo declaró durante un encuentro reciente con la prensa tras ser cuestionado sobre las críticas que recibió su hija Aitana como resultado del video en donde aparece cantando junto a su hermano Vadhir.

En apoyo a la postura de su esposa Alessandra Rosaldo, el protagonista de “CODA” y “No se aceptan devoluciones” lamentó la postura de odio por sus detractores hacia una menor de edad.

“Como lo dijo mi mujer, habla más de la gente que ataca de lo que traen dentro, entonces nada más qué decir“, dijo ante los medios de comunicación.

En la entrevista retomada por ‘Venga la Alegría’, el productor hizo frente a los señalamientos por haber permitido que la pequeña apareciera en un video junto a su hermano Vadhir interpretando el tema “Golden”, de la cinta KPop Demon Hunters.

“La gente que ataca a niños pues no les puedes decir ni siquiera nada. Además fue un video que grabó Vadhir con su hermana en un jardín, no lanzaron un disco, algo al nivel de: ‘Ya voy a sacar el nuevo disco de Aitana’, para nada, salieron al jardín a cantar, es como si alguien está cantando en un karaoke”, desmintió.

Afortunadamente, la integrante más pequeña de la familia Derbez se mantiene ajena a las críticas que las que es blanco. Sin embargo, sus padres se mantiene alerta y siempre al cuidado de no exponerla más de lo necesario en las plataformas digitales.

“Tomaremos medidas de quizá ya no exponerla tanto pero también no escuchamos nada y ella afortunadamente vive allá en Estados Unidos, sus amiguitas están muy chiquitas, no tiene redes sociales. Entonces, ni enterada”, detalló el mexicano.

En este sentido, Eugenio indicó que cada vez tiene más claro preferiría que Aitana se inclinara por otro tipo de profesión, alejada de los reflectores: “Espero que no, ya somos muchos Derbez en el medio artístico”, es como finalizó su charla con la prensa.

