Alessandra Rosaldo defiende con uñas y dientes a su hija Aitana ante las críticas

Siempre frontal y sin miedo al qué dirán, la cantante Alessandra Rosaldo salió en defensa de su hija Aitana tras la ola de desafortunadas críticas que recibió como resultado del video que protagonizó junto a su hermano Vadhir Derbez interpretando el tema ‘Golden’ de Kpop Demon Hunters.

En un encuentro reciente con la prensa, la vocalista de “Sentidos Opuestos” no pudo evitar los cuestionamientos sobre los comentarios negativos que se suscitaron tras el video musical que el hijo mayor de Eugenio Derbez lanzó el pasado 17 de enero.

Al respecto, Alessandra Rosaldo aseguró que dichas críticas hablan más de las personas que las emiten: “La gente solamente puede escupir lo que trae adentro. Entonces, si alguien tiene suficiente enojo, frustración, odio dentro de sí para escupir cosas sobre una niña, ¿qué te puedo yo decir?“, cuestionó ante las cámaras de Despierta América.

Asimismo, destacó: “Sé perfectamente bien quién es mi hija, conozco sus talentos, conozco sus capacidades”.

En su lugar, la famosa prefirió darle foco a la gran complicidad que Vadhir y Aitana mantienen y que quedó evidenciada en su colaboración musical: “Entre Vadhir y Aitana hay una conexión hermosa. Estar con ellos es de verdad, derretirte de amor”, dijo para finalizar.

Alessandra Rosaldo no es la primera integrante de la familia Derbez que decide responder al ‘hate’ que se suscitó en las plataformas digitales. Recordemos que el actor José Eduardo lanzó su propio mensaje en contra de las críticas a menores de edad en redes sociales.

“Es bien fuerte y difícil opinar. La gente opina mucho, pero yo creo que meterse con menores de edad sí ya cambia la cosa“, lamentó el hijo de Victoria Ruffo. “Con nosotros, ahora sí que ya uno está curtido de todo lo que nos pueden llegar a decir y tirar, pero creo que sí con menores no está padre. Pero bueno, también controlar las redes sociales es difícil“, añadió.

