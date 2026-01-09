Alessandra Rosaldo reflexiona sobre su faceta como mamá: “Soy de personalidad catastrófica”

Siempre dispuesta a compartir algunos detalles de su historia de vida para inspirar a su público, la cantante Alessandra Rosaldo habló sobre su faceta como mamá y los retos a los que se enfrentó como resultado de dar la bienvenida a esta etapa a los 40 años en combinación con su “personalidad aprehensiva”. ¿Qué fue lo que dijo? Sigue leyendo para enterarte.

Durante la más reciente edición de su podcast “Entre hermanas”, la vocalista de “Sentidos Opuestos” reflexionó sobre el torbellino de emociones que trae consigo dar la bienvenida a la maternidad, especialmente hoy en día.

Y es que según su relato, la batalla a la que se enfrenta día con día está relacionada con su ansiedad: “En las redes sociales me perciben histérica, neurótica y a veces sí, es mi personalidad, sí soy aprehensiva, sí tengo esta tendencia a irme al peor escenario, a la tragedia, sí soy de personalidad catastrófica“, reveló Alessandra Rosaldo.

Luego de años de terapia, la estrella de la música llegó a la conclusión de que su sobreprotección podría estar relacionada con la edad en la que se convirtió en mamá: “Yo fui mamá casi a los 43 obviamente, a esa edad, sí siento que por mi personalidad y por la edad en la que me convertí en mamá sí estoy alerta de todo, consciente, con el radar a mil”, añadió.

Sin embargo, la esposa de Eugenio Derbez reconoció que con el paso del tiempo y crecimiento de su hija Aitana, ha podido encontrar un balance: “Yo acepto que soy una mamá aprehensiva, pero también ahora que Aitana ya está más grande siento que me he relajado muchísimo en varias cosas. Confío mucho en ella, ciegamente”, contó.

Bajo esta tesitura, la famosa aplaudió a las mujeres que tienen claro el cúmulo de responsabilidades que este papel conlleva y son realistas sobre si están dispuestas a embarcarse en él o no.

“Yo admiro mucho la decisión consciente de no ser mamás, porque efectivamente, la maternidad no es para todas las mujeres, es un torbellino, maravilloso, pero también te sacude de manera que no lo imaginarías“, dijo para finalizar.

