Alessandra Rosaldo confiesa que fue víctima de brujería y hasta entierro le hicieron
Alessandra Rosaldo relató que fue víctima de un "trabajo de muerte", el cual habría tenido el propósito de acabar con su vida
La cantante Alessandra Rosaldo realizó desgarradoras confesiones sobre algo que le sucedió en su vida antes de que ella y Eugenio Derbez se convirtieran en marido y mujer.
La mamá de la pequeña Aitana se sinceró sobre este tema en un testimonio que dio en ’Netas Divinas’, en donde reconoció que hubo una etapa de su vida en la que nada le salía bien.
La también presentadora detalló que durante cerca de año y medio tuvo todo tipo de accidentes, incluida aquella famosa caída que protagonizó en ‘Bailando por un Sueño’, la cual pudo tener consecuencias fatales para ella y para su salud.
“A mí lo que me pasaba es que me accidentaba todo el tiempo. La caída de la bailada que fue muy fuerte pudo haber sido una tragedia espantosa, pude haberme quedado paralítica”, detalló la también actriz de 54 años.
A pesar de que ese accidente, ocurrido en el 2010, sigue siendo recordado por ella y por sus seguidores, no fue el único que tuvo por ese entonces, sino que en ese tiempo se vio involucrada en varios más.
“En toda esa época, que fue como un año o año y medio, me sucedieron muchas cosas, me atropellaron en New York, me caía, muchos accidentes, cosas físicas continuas”, confesó la integrante de Sentidos Opuestos.
Al no dar crédito a todo lo que le sucedía, Alessandra decidió hacerse una limpia y fue ahí que salió que alguien le había mandado a hacer un trabajito, pero no cualquier trabajito, sino un “trabajo de muerte”.
“Me hicieron mi entierro, no quiero ni pensar si era con la intención de que en verdad me muriera yo o que. Me hizo una limpia y un como ritual. Hubo un momento en el que sí sentí como si saliera un aliento que no era mío. Yo sí creo que existen estas cosas”, se sinceró Alessandra en ‘Netas Divinas’, teniendo desde entonces un nuevo comienzo.
Sigue leyendo: