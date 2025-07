Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo celebran 13 años de casados pese a los rumores de truene

En medio de los dimes y diretes sobre una supuesta separación entre Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo, la pareja se encuentra de manteles largos celebrando su aniversario de bodas número 13 con románticos mensajes en redes sociales. ¿Qué dijeron para sepultar los rumores? Aquí te lo contamos.

El primero en hacer honor a esta fecha especial fue el protagonista de “No se aceptan devoluciones” y “CODA”. Para ello optó por unas breves, pero contundentes palabras que acompañó con un video compuesto por los momentos más emotivos de su boda y de la pedida de mano.

“Dicen que el 13 es de mala suerte, pero cumplir 13 años casado contigo me hace el hombre más suertudo del mundo“, colocó Eugenio Derbez en sus redes sociales junto al hashtag “#13ycontando”, como una sutil respuesta a aquellos que aseguran su matrimonio ha llegado a su fin.

Por su parte, la vocalista de “Sentidos Opuestos” no se quedó atrás con las muestras de cariño, y desde su propio perfil de Instagram le expresó su gratitud por sus casi dos décadas de romance.

“Gracias por tantos años de amor incondicional, viajes increíbles, aventuras, momentos hermosos, sueños hechos realidad y un par de lágrimas en el camino (…) ¡13 años de casados, 19 años juntos y contando..! Te amo infinito @ederbez ¡Feliz Aniversario!”,

Estas declaraciones surgen a solo unas semanas de haberse enfrentado a una fuerte ola de rumores de divorcio a causa de una supuesta infidelidad del productor mexicano. Aunado a esto, Eugenio Derbez confirmó que debido a compromisos de trabajo vivían en casas separadas.

“Pues sí, vivimos separados porque ella está ahorita trabajando en México, yo estoy ahorita acá, pero al ratito nos volvemos a juntar y a la siguiente semana otra vez nos separamos y así porque estamos continuamente trabajando”, expresó al programa mexicano ‘Sale el Sol’.

No obstante, los famosos lanzaron por la borda estas afirmaciones frente a las cámaras, indicando que la única manera de mantenerse fuertes dentro de su relación es “aprender a no poner atención en las cosas que no te suma”.

