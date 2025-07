Eugenio Derbez confirma que vive separado de Alessandra Rosaldo, pero niega ruptura

Recientemente, Eugenio Derbez se sinceró ante los medios y confirmó que, aunque actualmente vive separado de su esposa, Alessandra Rosaldo, esto no significa que su matrimonio esté en crisis. El actor atribuyó la situación a compromisos laborales que los mantienen en diferentes lugares, pero aseguró que se reúnen constantemente.

Las fotos editadas que generaron confusión

Tras las declaraciones, Derbez compartió en Instagram varias imágenes junto a su familia, incluyendo a Rosaldo y sus hijos Aislinn, Vadhir y José Eduardo.

Sin embargo, algunas de estas fotos fueron editadas por usuarios, colocando a la familia en escenarios como pueblos mágicos, balnearios y restaurantes, lo que generó aún más especulaciones.

Aunque las fotos originales eran reales, las versiones alteradas se viralizaron rápidamente, llevando a muchos a preguntarse cuál era la verdadera. Derbez aclaró que todo se trató de un juego en redes sociales y que, pese a la distancia física, su relación sigue fuerte.



En una entrevista para ‘Sale el Sol’, el comediante explicó: “Sí, vivimos separados porque ella está trabajando en México y yo estoy aquí, pero pronto nos volveremos a juntar. Es algo temporal por nuestros proyectos”.

Además, recordó que recientemente fueron vistos juntos en un evento público, desmintiendo así los rumores de una posible separación definitiva.

Con esta aclaración, Derbez busca poner fin a las especulaciones y demostrar que, a pesar de los desafíos de sus agendas, su familia sigue unida.

Alessandra habla del momento más difícil junto a Eugenio

A lo largo de los años, los medios de comunicación de México han especulado –en varias ocasiones– el divorcio de ambos, pero pese a todo pronóstico tienen 12 años juntos.

Debido a esta ocasión, Alessandra Rosaldo habló sobre los momentos más difíciles junto a su ahora esposo. Confesó que antes de llegar al altar protagonizaron una fuerte ruptura y eso la llevó a replantearse varias cosas y entre ellas asistir a terapia.

“Esa terapia me llevó a terminar mi relación con Eugenio, gracias a meses de terapia me doy cuenta de que todo estaba mal: mal yo en mi relación con Eugenio, mal el rol que yo estaba jugando, mal el que estaba jugando él, mal que vivíamos con Aislinn, los tres juntos. Todo mal, yo era la señora de la casa, pero Aislinn también era la señora de la casa. Yo me sentía muy perdida“, dijo en un podcast “Entre hermanas”.

Afirmó que tomó la decisión porque sentía que Derbez no estaba dispuesto a comprometerse.

“Él no estaba dispuesto a casarse y a darme una familia, que era mi sueño con él (…) Finalmente, tomé la decisión de decir, amo a este hombre con toda mi alma, pero lo tengo que dejar ir“. Tiempo después lograron llegar a un acuerdo y se casaron en el año 2012, ambos son padres de Aitana Derbez.

