Alessandra Rosaldo revive un doloroso momento en su relación con Eugenio Derbez

A solo unas semanas de celebrar su aniversario de bodas número 12 con Eugenio Derbez, la cantante Alessandra Rosaldo hizo un viaje al pasado y rememoró una de las etapas más complicadas de su relación con el comediante.

Con la personalidad frontal que la caracteriza, la vocalista de “Sentidos Opuestos” confesó que meses antes de llegar al altar con el reconocido histrión, protagonizaron una ruptura que sacudió su mundo.

De acuerdo con el relato que Alessadra compartió durante un nuevo episodio de su podcast “Entre hermanas“, hubo un punto de quiebre en su vida que la llevó a buscar ayuda de un profesional y embarcarse en un duro proceso de terapia.

Como resultado, encontró que debía hacer varios cambios en el ámbito personal, incluyendo el amoroso: “Esa terapia me llevó a terminar mi relación con Eugenio, gracias a meses de terapia me doy cuenta que todo estaba mal: mal yo en mi relación con Eugenio, mal el rol que yo estaba jugando, mal el que estaba jugando él, mal que vivíamos con Aislinn, los tres juntos. Todo mal, yo era la señora de la casa, pero Aislinn también era la señora de la casa. Yo me sentía muy perdida“, contó ante los micrófonos.

Alessandra Rosaldo, quien hoy en día es mamá de Aitana Derbez, reveló que Eugenio no estaba dispuesto a comprometerse.

“Él no estaba dispuesto a casarse y a darme una familia, que era mi sueño con él (…) Finalmente, tomé la decisión de decir, amo a este hombre con toda mi alma, pero lo tengo que dejar ir“, explicó sobre el momento en el que optó por eliminar cualquier tipo de contacto con el productor.

Sin embargo, la vida le traería una sorpresa cuando volvió a retomar contacto con Eugenio Derbez, y llegando al altar en el año 2012 y formando una familia con su hija Aitana, a quien dieron la bienvenida en 2014.

Seguir leyendo:

• Alessandra Rosaldo reflexiona sobre cómo la maternidad cambió su vida

• Alessandra Rosaldo explota ante la prensa en plena entrevista | VIDEO

• Eugenio Derbez ya tiene listo su testamento: “Es una irresponsabilidad dejar problemas”