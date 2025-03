Eugenio Derbez ya tiene listo su testamento: “Es una irresponsabilidad dejar problemas”

El actor y productor mexicano Eugenio Derbez, de 63 años, dio a conocer que ya tiene todo preparado para el día en que llegue a faltar.

A través de una entrevista, que tuvo con diversos medios de comunicación, el esposo de Alessandra Rosaldo detalló que ya dejó su testamento más que listo, por lo que confía que no le heredará problemas a sus cuatro hijos.

“Yo creo que dejarle problemas a los que se quedan es una irresponsabilidad de parte de los que nos vamos y, aparte, creo que hemos sido una familia que, a pesar de que somos muy disfuncionales, nos llevamos mejor que muchas familias”, compartió Eugenio en la plática que tuvo con los medios.

A continuación externó su confianza de que sus cuatro hijos, Vadhir, Aislinn, José Eduardo y Aitana, aceptarán su última voluntad y no se pelearán por lo que le dejó al otro.

“Cuando me muera yo, que no sea un tema la herencia, Dios quiera”, concluyó Derbez, mientras dejaba en claro que para él no había hijos consentidos y que a los cuatro los quería por igual.

A la par de hablar de su herencia, Eugenio Derbez también habló del patrimonio que perdió a raíz de los incendios registrados en California y que arrasaron con todo a su paso, incluida su oficina y la mansión de su socio.

“Desgraciadamente, las aseguradoras están rebasadas. Tanto mi oficina, como la casa de mi socio, fueron pérdida total, teníamos una cantidad de material desarrollado, pósteres, recuerdos, memorabilia de la compañía, cosas que ya no vamos a recuperar”, concluyó el también comediante sobre el trago amargo por el que pasó principios de año.

