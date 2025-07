Alessandra Rosaldo reacciona a rumores de separación de Eugenio Derbez

La cantante Alessandra Rosaldo y el comediante Eugenio Derbez han estado en boca de todos en las últimas horas por los rumores que los han perseguido como familia, luego de que se llegara a decir que estarían separados por una supuesta infidelidad del también productor.

Si bien él fue el primero en romper el silencio y en hacer frente a las especulaciones, ella también ya lo hizo. Habló sobre este tema durante un encuentro que tuvo con la prensa en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

En esa conversación Alessandra, con ese sentido del humor que la caracteriza, desmintió todo lo que se ha dicho sobre ellos y su matrimonio.

“He de señalar que en esta ocasión le han agregado salsita, sabor, sazón. Uno tiene que aprender a no poner atención en las cosas que no te suman porque este tipo de cosas, si no las sabes manejar, te tambalean”, dijo en un fragmento de su conversación.

A continuación detalló la importancia de estar fuerte y de pensar muy bien las cosas cuando se presenta un escenario como el que están viviendo, en donde todos son rumores y especulaciones.

“Los rumores o este tipo de cosas no ciertas terminan matrimonios”, dijo de forma convincente la mamá de la pequeña Aitana.

Sus declaraciones se suscitaron tras los comentarios que hizo Eugenio Derbez, con quien está casada desde el 7 de julio de 2012.

El papá de Aislinn, Vadhir y José Eduardo admitió que en este momento están separados, pero por los compromisos laborales de ambos y no porque hayan decidido continuar caminos separados.

“Sí, vivimos separados porque ella está trabajando en México y yo estoy aquí, pero pronto nos volveremos a juntar. Es algo temporal por nuestros proyectos”, declaró Derbez en entrevista con el programa ‘Sale el Sol’.

