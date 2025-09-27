Alessandra Rosaldo habla sobre su decisión de dejar de tomar alcohol

Siempre fiel a sus convicciones y dispuesta a mostrarse vulnerable ante el público, la cantante Alessandra Rosaldo se sinceró sobre una importante decisión que tomó hace dos años: no volver a beber alcohol. Pero, ¿cómo ha sobrellevado este proceso? Sigue leyendo para enterarte.

En una emotiva charla con su hermana Mariana Sánchez-Williams y el experto en prevención y educación sobre alcohol, Rudy Tercero, la vocalista de “Sentidos Opuestos” se sinceró sobre su propia experiencia, sacando a relucir que luego de 30 años de consumirlo decidió dejarlo por completo.

Dentro de su relato, la mexicana explicó que llegó a un punto en el que esta bebida era parte de su día a día: “Nunca me llevó a ser alcohólica, pero sí tuve una etapa en la que el alcohol era parte dé, casi todos los días”, sentenció.

Incluso, profundizó en el origen de su gusto por la bebida: “Mis papás, sin saber que nos estaban haciendo daño nos dieron a tomar alcohol desde muy chiquitas”, destapó ante los micrófonos de su podcast.

“Yo lo probé desde los 11 y 10 años o incluso más chica. A mí me empezó a pasar, como a los 13, que llegaba de la escuela y se me antojaba y en mi casa había licor de café, había leche condensada y yo me empecé a hacer mis Alfonsos XII a escondidas“, confesó sobre su primer acercamiento a las bebidas alcohólica.

Sin embargo, un día decidió romper este apego: “El alcohol era una constante en mi vida por muchísimos años, más de 30 años, hasta que dije: ‘Ya, ya acabé’ y llevó más de 2 años sin tomar una sola gota”, complementó.

Para finalizar, Alessandra Rosaldo confirmó que su esposo Eugenio Derbez ha sido un gran compañero en esta travesía. Prueba de ello es la anécdota que relató en un episodio previo: “Él como a los 8 años de edad, en una boda de un primo le dan a probar rompope y a esa edad se pone borracho y recuerda haber visto que todos se burlaban de él y no le gustó para nada y en ese momento tomó la decisión consciente, tiró el rompope y dijo: ‘No vuelvo a hacer esto nunca más’ y nunca más volvió a tomar una gota de alcohol”, añadió.

