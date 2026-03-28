Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo celebran 20 años de su romance con emotivas publicaciones

Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo celebraron dos décadas juntos. Por medio de un emotivo mensaje en redes sociales, la pareja repasó todo el camino que han recorrido juntos.

El reconocido actor y comediante publicó un video que recopila instantes compartidos a lo largo de estos años, junto con la frase: “20 años desde que nos enamoramos”.

Por su parte, la cantante, exintegrante de “Sentidos Opuestos”, optó por un par de imágenes en blanco y negro que reflejan la complicidad de la pareja, y escribió un mensaje que no dejó lugar a dudas: “20 años juntos. Y sigues siendo tú. Solo tú. Te amo”.

Las publicaciones desataron de inmediato una ola de reacciones entre amigos, colegas y seguidores. Comentarios como “Que vengan 20 más. Los amo”, “La pareja más normal y natural, felicidades” y “Aún recuerdo la propuesta como si hubiera sido ayer” inundaron las publicaciones.

La cercanía familiar también se hizo evidente, pues Vadhir Derbez y Paola Dalay, pareja de José Eduardo, reaccionaron con muestras de cariño, reflejando la unión que prevalece más allá de las polémicas que han enfrentado en el pasado.

Rumores de separación

Este aniversario adquiere un significado especial si se considera que en los últimos años la relación de Derbez y Rosaldo ha sido centro de constantes rumores de separación.

La escasa interacción en redes sociales y la falta de apariciones públicas conjuntas en ciertos periodos alimentaron las especulaciones. Sin embargo, la pareja ha reiterado en diversas entrevistas que su vínculo se mantiene sólido y que la clave ha sido fortalecer su relación en la intimidad, lejos del foco mediático.

La historia de amor entre el comediante y la cantante comenzó entre 2005 y 2006, durante las grabaciones de la serie “Vecinos” de Televisa. Fue en un viaje a Canadá para la producción donde, según contó Alessandra, surgió el flechazo que daría inicio a su noviazgo. Durante seis años mantuvieron una relación que combinó sus exitosas carreras en la música, la televisión y el cine, hasta que en 2012 vivieron dos hitos fundamentales.

El 3 de febrero de ese año, Eugenio Derbez organizó una propuesta de matrimonio pública en la Ciudad de México. Vestido de príncipe azul y montado a caballo, pidió la mano de Alessandra con la complicidad de su padre, Jaime Rosaldo. Meses después, el 7 de julio, la pareja contrajo matrimonio en la Parroquia de Regina Coeli, en el Centro Histórico de la capital.

En 2014 llegó Aitana, su primera hija en común, consolidando su familia.

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