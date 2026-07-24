Mauricio Ochmann elogia a Aislinn Derbez: “Hemos hecho un gran equipo como padres”

Años después de haber anunciado el fin de su relación matrimonial, Mauricio Ochmann se tomó el tiempo para elogiar la dinámica que mantiene con Aislinn Derbez en el ámbito familiar.

Durante una participación en el programa “Sale el Sol”, el actor se refirió abiertamente a la manera en que ambos han gestionado la educación y el cuidado de su hija Kailani, destacando que han conseguido construir un vínculo funcional y respetuoso que va más allá de su fallida historia romántica

El intérprete subrayó que la paternidad compartida les ha permitido redescubrirse como individuos, reconociendo que el proceso de ser madre y padre ha sido un motor de crecimiento personal para ambos.

En la dinámica del programa, el actor afirmó: “Pues voy a hablar de ti y de mí. Tú como mamá y yo como papá, siento que hemos hecho un gran equipo”.

Sobre su relación

La historia entre Ochmann y Derbez comenzó en 2014, cuando coincidieron en el set de la película “A la mala”.

Lo que inició como una química profesional evolucionó rápidamente hacia un noviazgo que derivó en boda dos años más tarde. En 2018 nació Kailani, pero la estabilidad familiar se quebró en 2020, cuando la pareja comunicó su separación tras casi cuatro años de matrimonio. Desde entonces, ambos han insistido en que su principal compromiso es mantener una relación cordial y constructiva que proteja el desarrollo emocional de su hija.

Estas declaraciones cobran especial relevancia en medio de un renovado interés mediático por su estado sentimental.

La reciente colaboración profesional en la cinta “Hasta el fin del mundo” avivó las especulaciones sobre una posible reconciliación, alimentadas por la complicidad que ambos han exhibido durante la promoción del filme.

La cercanía mostrada en eventos públicos y redes sociales generó expectativas entre los seguidores de la expareja, aunque ninguno de los dos se ha pronunciado oficialmente sobre un eventual regreso amoroso.

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