Hospitalizados todos los invitados a una boda en California

Después de un año planeando la boda el desenlace no pudo ser peor

Veinticinco personas fueron tratadas en emergencia por náuseas y vómitos el sábado por la noche, después de enfermarse en una boda en Country Feels Ranch en Moreno Valley, California, según informa KCBS.

El evento se desarrollaba con normalidad y aparente felicidad hasta que alrededor de las 7:30 p.m., después del primer baile, algunas personas comenzaron a enfermarse. Poco después, tuvieron que llamar requiriendo asistencia médica.

“La gente vomitaba, estaban pálidos”, contó un invitado anónimo a Patch.com.

Bomberos del condado de Riverside, paramédicos y agentes del alguacil llegaron a la escena minutos más tarde. Allí, encontraron a más de dos docenas de huéspedes enfermos.

Según los informes, cinco personas sufrieron síntomas graves, nueve con síntomas moderados y 11 con problemas menores, según un vocero del departamento de bomberos del condado. Todos fueron transportados a hospitales cercanos.

Ni la novia ni el novio se enfermaron, según reporta la estación.

Los familiares de los recién casados no están seguros de lo que sucedió.El lugar donde se celebró el evento no proporcionó el catering para su fiesta y no están seguros de si la intoxicación alimentaria era la culpable. Los 120 invitados habían estado comiendo y bebiendo desde la tarde, según KCBS.

Debido a que se desconoce la causa de la intoxicación, el Departamento del Alguacil del Condado de Riverside continúa con la investigación.

La pareja incluso canceló su luna de miel después de lo acontecido en la ceremonia de su boda.