Sorprende a su marido y a la amante en habitación de hotel; las bofetadas sobran

Una mujer, identificada como Diana Sierra, descubrió a su marido y su amante justo cuando iban a entrar a la habitación de un hotel, y terminó armando tremendo escándalo, luego de asegurarles que solo quería ver.

Las imágenes fueron grabadas por la hermana de la mujer engañada, quien la acompañó para hacerle frente a su marido y confirmar sus sospechas.

De acuerdo con el sitio Pulzo, el esposo fue identificado como Hugo Kerguelen y se encontraba con Diana Pérez, quien está casada con el dueño de una constructora en Colombia.

Al conocer las intenciones de su esposo, Sierra le dio de bofetadas y después se fue en contra de la amante, tirándola del cabello.

Pérez admitió que el encuentro se trataba de algo casual, pues no era una relación de tiempo atrás. “Yo no me he metido. No pasó nada”, aseguró la mujer.

Gloria Sierra, la hermana de Diana, incluso entró a la habitación del hotel para constatar que habían pasado la noche ahí y habían tenido un desayuno en la lujosa suite.

(Por: Telemundo)

