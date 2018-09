¿Las almohadas especiales realmente funcionan?

Con almohadas construidas y diseñadas de una forma curiosa para aliviar todo, desde la presión sinusal hasta los ronquidos, puede ser difícil saber si, en todo caso, están a la altura de la publicidad. Consumer Reports les preguntó a dos médicos especialistas en sueño sobre las afirmaciones que aseguran que una almohada especial puede generar una mejor noche de sueño. Esto es lo que dijeron.

Almohadas especiales frente a los expertos

1. Almohada anti-ronquido

La afirmación: mantiene al roncador de lado (los roncadores crónicos tienden a dormir boca arriba), alineando la cabeza y los hombros para permitir un flujo de aire ininterrumpido y una respiración tranquila.

Los hechos: «Cuando dormimos de lado, roncamos menos», dice Raymond Hall, DC, experto en ciencia del sueño y quiropráctico que ejerce en Pacific Coast Sports Medicine en West Los Angeles. «Entonces esto puede ayudar, pero consideraría muchos otros factores también. ¿La persona tiene sobrepeso? ¿Bebe alcohol antes de dormir? ¿Cómo están sus senos paranasales? La almohada en sí no es el todo ni el final».

Michael Breus, doctor, psicólogo clínico y miembro de la Academia Estadounidense de Medicina del Sueño, ampliamente conocido como el Doctor del Sueño, está de acuerdo. «Estas almohadas pueden ser efectivas, pero también pueden ser incómodas. Verifica la política de devolución. Si no funciona en las primeras 3 o 5 noches, probablemente la devuelvas».

2. Almohada rellena de trigo sarraceno

La afirmación: se ajusta a la forma de tu cabeza, manteniendo frescos y secos a los durmientes sudorosos.

Los hechos: «Las almohadas rellenas de trigo sarraceno son ajustables, se amoldan a tu cuello y a la parte superior de tus hombros, pero a menos que se pueda quitar el trigo sarraceno para cambiar la altura de la almohada, esto no permitirá la alineación espinal», dice Breus.

Hall dice que hay un lado positivo: «una de las razones principales por las que las personas se despiertan por la noche es porque tienen la cabeza caliente. Así que el hecho de que el trigo sarraceno puede mantenerte fresco es una ventaja». Pero, a fin de cuentas, encuentra a las almohadas de trigo sarraceno un poco… arbitrarias. «No soy un gran admirador de las situaciones de casualidad amorfas en las que algo como las vainas, o lo que sea, tienen que juntarse perfectamente para brindarte el soporte adecuado». Además, se sabe que las almohadas de trigo sarraceno son ruidosas. «Probé una y no pude aguantar el ruido que hacía», dice Breus.

3. Almohada en forma de cuña

La afirmación: minimiza el reflujo ácido y la presión sinusal al inclinar la cabeza, los hombros y el torso.

Los hechos: «Me encantan las almohadas en forma de cuña», dice Breus. «Las usamos en la medicina del sueño todo el tiempo». Hall ahonda en las ventajas de las cuñas: «La elevación de 20 a 30 grados ayuda a que el ácido regrese al estómago en lugar de asentarse en la garganta y ejerce menos presión sobre la cabeza. También ayudan a las personas a dormir mejor durante la gripe y los resfriados».

4. Almohada cervical

La afirmación: alivia el dolor de cuello al dar apoyo a la curva natural del cuello.

Los hechos: «Mucho depende del ajuste», dice Breus. «Si duermes boca arriba y una almohada cervical tiene demasiada altura, te empujará la cabeza hacia adelante y comprometerá la respiración. Si duermes de costado y la almohada no levanta la cabeza lo suficiente, o la levanta demasiado, puede causar dolor en el cuello en lugar de aliviarlo. Todo es cuestión de si una almohada determinada logra la alineación».

Hall está de acuerdo en que el ajuste es la clave. Él cree firmemente en las almohadas cervicales, tanto que diseñó una línea de almohadas cervicales que vende en línea. Sus almohadas están disponibles en 3 tamaños, para garantizar el ajuste correcto. «Una buena almohada cervical te permite navegar de un lado a otro mientras mantienes una posición óptima. Esto es especialmente importante durante el sueño REM, durante el cual perdemos el control de nuestros músculos y el cuello es propenso a lastimarse. La almohada cervical correcta puede evitar lesiones».

5. Almohada rellena de agua

La afirmación: proporciona un apoyo relajante para reducir el dolor de cuello y es ajustable; la firmeza está determinada por la cantidad de agua que agregas.

Los hechos: Hall está preocupado por las fugas, pero más sobre la experiencia del sueño. «El agua puede sentirse muy dura, especialmente si el plástico en el que está envuelto no tiene mucha elasticidad. Solía tener una cama de agua y nunca tuve el soporte adecuado. Esto es similar, los diseños simplemente no son tan buenos». Breus especuló que dormir en una almohada de agua «podría ser un poco ruidoso» porque tu oreja está presionada contra ella, lo que amplifica cada arruga de plástico y el chapoteo de líquido. «Pero desde una perspectiva de soporte, esta podría ser una ganadora si pudiera amoldarse a tu cabeza y cuello», por lo que la maleabilidad de la carcasa de plástico de una almohada de agua determinada es un factor importante.

6. Almohada grande en forma de L

La afirmación: mejor colocación del cuello, la cabeza y los hombros, y soporte para las personas que duermen de costado, además de ser algo para abrazar.

Los hechos: «Es una idea respetable, una almohada pseudo corporal que sostiene la cabeza y el cuello y se envuelve frente al cuerpo para aquellos que duermen de costado», dice Hall. «Eleva un poco la parte superior del brazo, lo cual es bueno, porque cuando los codos se tocan, eso ejerce presión sobre los hombros. Y como humanos, nos gusta el apoyo, nos gusta abrazarnos. Pero nos movemos de 14 a 16 veces por noche y una almohada como esta podría ser difícil de cambiar de posición y navegar».

Breus también ve las ventajas y desventajas: «Me gustan mucho estas, porque pueden ir entre las piernas para minimizar la tensión de la cadera. Eso es especialmente bueno para las mujeres embarazadas y para aquellas personas con dolor de espalda o cadera. Pero pueden poner una barrera entre tú y tu pareja».

Tu colchón también es importante

Para dormir bien, también necesitas un colchón adecuado que se adapte a tu tamaño y estilo de sueño (lateral, posterior o una combinación). Aunque, actualmente, Consumer Reports no prueba almohadas, hacemos pruebas de resortes, espuma y colchones de aire ajustables y tenemos más de 100 modelos en nuestra clasificación de colchones.

¿No puedes decidir qué tipo quieres? Lee nuestra guía para comprar un colchón y estarás listo para comprar.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2018, Consumer Reports, Inc.