Agenda de LA: Los eventos que no te puedes perder

Banquete musical en nuestra ciudad con los conciertos de Los Angeles Azúles Beyoncé y Jay Z, J Balvin y Beto Cuevas

Jueves 20

Exhibición sobre el río de Los Angeles

La muestra “La Reina de Los Ángeles”, que abrió recientemente en Descanso Gardens (1418 Descanso Dr., La Cañada Flintridge), expone la actual relación de los habitantes de la ciudad con el agua que proviene del Los Angeles River. Por medio de piezas de arte contemporáneas, documentales, filmes, materiales históricos y un programa especial, esta exposición explora la historia, infraestructura y la comunidad alrededor de este recurso. Termina el 13 de enero. Todos los días de 10 am a 4 pm. Boletos $4 a $9; gratis menores de 4 años. Informes (818) 949-4200 y descansogardens.org.

Viernes 21

Teatro clásico en español

Por primera vez se realizará en Los Angeles un festival de teatro clásico hispano. Del viernes al domingo, La Escena tendrá lugar en el Greenway Court Theater (544 N. Fairfax Ave., Los Angeles). La compañía EFE Tres, de Ciudad de México, presentará “El príncipe inocente”, de Lope de Vega, y “El merolico”, de Cervantes. Ambas serán actuadas en español con supertítulos en Inglés. Otras obras que forman parte del programa son “Golden Tongues”, “La traición en la amistad”, “Los cabellos de Absalón” y “La locura de los ángeles”, adaptación de “Los locos de Valencia”, de Lope de Vega. Llamar para saber horarios y fechas de las presentaciones. Informes (323) 655-7679 y greenwaycourttheatre.org.

Sábado 22

Música mexicana

El concierto que estaba previsto para el 15 de septiembre fue reprogramado por razones de logística. Así que ahora sí están bien puestos El Fantasma, Voz de Mando, El Potro de Sinaloa y Kanales, todos ellos los más nuevos intérpretes de música mexicana y de corridos contemporáneos. El concierto se efectuará en el Staples Center (1111 S. Figueroa St., Los Angeles) a partir de las 8 pm. Boletos $37 a $187. Informes (213) 742-7100 y axs.com.

Cumbia mexicana

Un año después de su exitosa presentación en el Hollywood Bowl, acompañado de la Filarmónica de Los Angeles, el grupo de música tropical Los Ángeles Azules, regresa a esta ciudad para ofrecer un concierto en el Microsoft Theater (777 Chick Hearn Ct., Los Angeles) como parte de su gira De plaza en plaza. En el cartel está la Sonora Tropicana, cumbieros procedentes de la capital mexicana. 8 pm. Boletos $39.50 a $129.50. Informes (213) 763-6030 y microsofttheater.com.

Reggaetón colombiano

El reggaetonero colombiano, J Balvin, sigue imparable, y ahora trae su Vibras Tour al sur de California, donde ofrecerá varios conciertos. En Los Angeles tendrá dos presentaciones, el sábado y el domingo, en el Forum (3900 W. Manchester Blvd., Inglewood), durante las cuales interpretará la mayor parte de sus éxitos, entre ellos “I Like It”, “Mi cama” y “Mi gente”. 8 pm ambos días. Boletos $32 a $500. Informes (800) 653-8000 y ticketmaster.com.

Beyoncé y Jay Z

Una de las parejas más célebres del mundo de la música, Beyoncé y su esposo, el rapero Jay Z, están de gira juntos con el show OTR II. Por el precio de uno, los fanáticos de este par pueden disfrutar de las interpretaciones de estos dos monstruos de la música contemporánea. Tendrán dos conciertos en el Rose Bowl (1001 Rose Bowl Dr., Pasadena), uno el sábado y otro el domingo. 7:30 pm. Boletos $49 a $350. Informes (800) 653-8000 y ticketmaster.com.

Tardes de ajedrez

Todos los sábados de septiembre, el museo Norton Simon (411 W. Colorado Blvd., Pasadena) tiene a disposición de los visitantes juegos de ajedrez que pueden disfrutar en el Sculpture Garden del lugar. Si no saben jugar, entonces pueden escuchar los consejos del experto en este arte, Jay Stallings. Los espacios y los juegos de ajedrez son limitados y no se aceptan reservaciones. Para todas las edades. Gratis con el pago de entrada al Norton. 5 a 7:30 pm. Entrada $12 a $15; gratis menores de 18 años. Informes (626) 449-6840 y nortonsimon.org.

Domingo 23

Concierto de rock latino

Uno de los rockeros de la vieja guardia más queridos en Los Angeles, Beto Cuevas, quien fuera por años el líder y vocalista del grupo chileno La Ley, ofrecerá un concierto en el House of Blues (400 Disney Way #337, Anaheim) que recorrerá buena parte de sus temas, según ha prometido en una promoción que realiza en la radio. Apto para todas la edades. Como telonera estará la banda The Sold and Bones. 8 pm. $35. Informes (714) 778-2583 y houseofblues.com.

¡Vienen los yetis!

Migo y Meechee, los personajes principales de la cinta “Smallfoot”, que se estrenará en cines el 28 de septiembre, estarán de visita en el Kidspace Children’s Museum (480 N. Arroyo Blvd., Pasadena) para tomarse fotos con los visitantes. La presencia será en intervalos que irán de 10 am a 12:45 pm. Habrá regalos para los niños (hasta agotar existencias). Gratis con el boleto de entrada. Boletos $14. Informes (626) 449-9144 y kidspacemuseum.org.

Forever flamenco

En esta edición especial de Forever Flamenco, Manuel Gutiérrez participa como director, bailaor y cantante, y lo acompañan en el tablado los bailarines Alexandra Rozo y Mizuho Sato. En la guitarra Andrés Vadin y en el cajón Diego Álvarez. En el Fountain Theatre (5060 Fountain Ave., Los Angeles). 8 pm. Boletos $30 a $50. Informes (323) 663-1525 y fountaintheatre.com.