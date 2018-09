Ana Patricia Gámez regresó a ‘Despierta América’ y ¡presentó a Gael!

"Extrañé muchísimo la casa, mis compañeros, pero me disfruté muchísimo lo que fue el post parto"

Tal como te contamos, este lunes regresó a ‘Despierta América’ Ana Patricia Gámez, luego de haberse tomado unas semanas por el nacimiento de su segundo hijo, Gael Leonardo.

Luciendo bellísima, y sin notarse que solo había descansado 3 horas, Ana Patricia fue recibida con mucho cariño por sus compañeros Alan Tacher, Chef Yisus, Maity Interiano, Carlos Calderón, y su cuñada, Karla Martínez.

La sorpresa fue que, ya al final del show, llegó el protagonista de sus últimas semanas: bebé Gael, quien no solo enamoró a todos los que estaban en el estudio, sino que demostró que con tan solo días de vida ya es un experto para la cámara.

Al termino del show del regreso, hablamos en exclusiva con Ana Patricia, quien nos dio detalles de cómo se preparó para esta nueva etapa en donde ahora es madre de dos: Giulietta y Gael Leonardo.

Pregunta: ¿Cómo te sientes en estas primeras horas de tu regreso?

Ana Patricia Gámez: Me siento como si estuviera en mi primer trabajo, pero segura porque ya tengo la experiencia de los 7 años aquí. Extrañé muchísimo la casa, mis compañeros, pero me disfruté muchísimo lo que fue el post parto. Sientes nostalgia de dejar a los bebés, todas las que son mamás me comprenderán. Pero me disfruto muchísimo a mis hijos gracias al horario que tengo, que la verdad es que no lo siento tan fuerte, sobre todo ahora que Giulietta está en otra etapa, está en la escuela, siento que tengo el mejor trabajo por eso no me pesa tanto el regreso.

P: ¿Cómo fue la noche antes de este regreso?

A.P.G.:¡No dormí! Fue el estreno de ‘Nuestra Belleza latina’ y quería verlo, según yo tenía todo planeado y no arreglé absolutamente nada hasta que se acabó el programa… Eran las 12 de la noche todavía me estaba pintando las uñas de las manos porque no me las había arreglado. Ya cuando iba a conciliar el sueño, Gael despierta porque era su hora de comer. A las 4 sonó el despertador, me alisté, me cambié y le di de comer de nuevo. Hasta el momento no siento cansancios porque Dios nos da súper poderes a las mujeres.

P:¿Qué sentiste de ver a Gael debutando en el set de ‘Despierta América’?

A.P.G.: Sentí como un flashback de cuando traje a Giulietta por primera vez. ‘Despierta América’ es mi familia, me han visto en todas las etapas, desde que tuve mi primera hija, anuncié el embarazo, me vieron con la panza, quería trabajar hasta el último día y no me pude despedir, entonces los extrañaba y me encanta traer a Gael, lo siento como parte de mi familia.

P: ¿Cómo va a ser tu rutina ahora que regresaste?

A.P.G.: Tengo que manejarme con la cuestión de la comida porque le doy pecho. El que la va a tener más dura es mi esposo… Yo me levanto a las 4 am y me tengo que venir a trabajar, pero al mediodía ya estoy en la casa. Él entra a trabajar a las 8 am y llega a las 6 de la tarde. Le toca lidiar con Gael y Giulietta hasta que llega la Nanny a las 6:30 am, y ya me ayuda a la nena para listarla para la escuela y mi esposo la lleva. Pero yo tengo la tarde libre para descansar un poco si el bebé duerme, estar organizada va a ser mi mejor arma.

P: ¿Qué le dices a las personas que han estado tan pendientes contigo?

A.P.G.: Muchas gracias por estar presente, los mensajes de que me extrañaban, que cuando regresaba, eso me hace feliz porque siento que tenemos esta cercanía aunque no nos conozcamos las caras.