Justin Theroux cuenta toda la verdad sobre su divorcio con Jennifer Aniston

Algunos dicen que Brad Pitt siempre estuvo en el corazón de la actriz y pudo haber sido la clave de la separación

Justin Theroux habló por primera vez de su ruptura con Jennifer Aniston. El matrimonio llegó a su fin en febrero de este año, luego de siete años de relación y casi tres años de casados.

“La buena noticia es que -quiero elegir mis palabras con mucho cuidado- fue una separación amable, en la que no hubo animosidad“, le contó el actor al New York Times este sábado. “Ninguno de nosotros murió, no estamos tratando de arrojarnos hachas el uno contra el otro. Fue más bien amistoso. Es aburrido, pero, ya sabes, nos respetábamos lo suficiente como para que fuera lo menos doloroso posible“, explicó.

“Me rompió el corazón“, agregó luego, para dejar en claro que a pesar de no haber existido animosidad, fue un hecho doloroso para ambos. “La amistad ya no sería la misma, sobre todo en lo referido a lo cotidiano. Pero la amistad cambia y cambia, ya sabes, así que esa es la parte que me pone muy orgulloso de lo que conseguimos“.

El actor de The Leftovers dio algunos detalles de qué fue lo que los llevó a tomar la determinación de separarse. “En realidad, fue una sucesión de pequeños hechos. Pero para la prensa, todo parece ser un 10 en la escala de Richter si el titular es lo suficientemente grande y lujurioso“, dijo en relación a los rumores que acompañaron la relación entre ambos y que incluyeron supuestas infidelidades y al siempre presente “fantasma” de Brad Pitt, exmarido de Aniston.