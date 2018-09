Jennifer López y el ajustado vestido blanco que desata rumores de embarazo

JLo podría estar esperando a su tercer bebé...

Jennifer López estuvo junto a su pareja el ex pelotero, Alex Rodríguez, en la gala número 33 del Great Sports Legends Annual Dinner en honor a The Bouniconti Fond, celebrada en Nueva York. Durante su paso por la alfombra roja JLo brilló en un ajustado traje blanco, el cual la hizo brillar durante todo el evento, sin embargo en algunas imágenes que se pudieron captar de López, hay una en la que pareciera que su vientre no luce tan plano como de costumbre. Lo cual ha hecho que los rumores de embarazo se disparen como la pólvora.

De momento cabe señalar que esta no es la primera vez que Jennifer López es noticia porque parece estar embarazada, sin embargo el ajustado diseño que lució durante esta gala hace que las dudas parezcan razonables, puesto que la actriz no lució del todo esbelta como de costumbre.