Disney despide a James Gunn pero se queda con su guión para ‘Guardians of the Galaxy 3′

La tercera entrega de la saga sigue en el aire

Hasta el pasado mes de agosto no estaba claro si la salida de James Gunn de la franquicia ‘Guardians of the Galaxy‘ sería definitiva: por una parte, Disney -distribuidora de la franquicia- defendía la legitimidad de sus motivos para despedirle a consecuencia de una serie de controvertidos tuits que el director publicó entre 2008 y 2012 y que no encajarían con el perfil de la compañía, pero por otra, el elenco protagonista de la cinta inició una campaña para ejercer presión y forzar su reincorporación a un proyecto que, afirmaban, no sería lo mismo sin su visión creativa.

Finalmente el destino de la saga quedó sellado en una reunión entre Gunn y Alan Horn, presidente de Disney, en la que no habrían sido capaces de llegar a un acuerdo satisfactorio para ambas partes y que abrió oficialmente la búsqueda de un nuevo cineasta que se pusiera al frente de la esperada secuela.

A quienes les preocupaba que la próxima entrega de la historia perdiera su característico sentido del humor y su estética sin la guía de James Gunn les queda al menos el consuelo de que, según ha revelado ahora el hermano del director y uno de los actores de los filmes, Sean Gunn, Disney vaya a utilizar el guion que este tenía ya preparado

“Todavía no sé qué está pasando con ‘Guardianes 3’. Sé que Disney quiere hacer la película y que tiene la intención de utilizar el guion que escribió mi hermano”, ha declarado Sean, que da vida a Kraglin en el universo Marvel, al portal Tulsa World sin intentar ocultar la decepción que ha supuesto para él y otros miembros de equipo no saber cuándo o bajo qué condiciones se rodará la secuela.

“Evidentemente se ha tratado de una situación muy desafortunada, sobre todo para él, pero también hay que tener en cuenta que yo y otros tantos estábamos listos para pasar medio año haciendo esa película y ahora todo está en el aire”.

Otros, como Dave Bautista, han ido un paso más allá al conocer cuál había sido la resolución del conflicto. En su caso, el antiguo luchador ha asegurado en varias ocasiones que no sabe si volverá a trabajar con Disney porque, aunque el contrato que le liga a la empresa le obliga a retomar su papel de Drax el Destructor, él no tiene ninguna gana de hacerlo.