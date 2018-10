Maradona quiere seguir los consejos de Fidel Castro y ser vicepresidente de Argentina

El legendario exjugador afirma que el fallecido líder de la Revolución cubana le dijo que se dedicara a la política

No sólo da la nota actualmente en el fútbol mexicano, o en la FIFA o los Mundiales, el argentino Diego Armando Maradona suele hacer declaraciones sobre política que siempre encienden los ánimos de sus detractores.

En horas recientes el actual director técnico de los Dorados de Sinaloa en la división de ascenso de México hizo declaraciones por demás polémicas al diario Clarín en torno a las próximas elecciones presidenciales en Argentina.

A pregunta expresa de si le gustaría que Cristina Fernández de Kirchner se postulara para las elecciones dentro de un año (27 de octubre de 2019) y Maradona se fue ‘como hilo de media’.

El famoso ‘Pelusa’ dijo que le gustaría ir en fórmula -como vicepresidente- con Cristina: “Yo iría con ella. A mí Fidel (Castro) me dijo que tenía que dedicarme a la política (…) Veo a la gente sufrir, veo a la gente que no puede llegar a fin de mes”. Y prosiguió sobre las veladas intenciones del actual gobierno de meterla presa: “El padre de (Mauricio) Macri robó más que Cristina en todo el tiempo que estuvo. Mirá que yo a Franco Macri lo conozco, eh. Lo conozco de la época de (Carlos) Menem, eh, cuando iba a comprar las gomas a Brasil, eh. Y hacían el arreglo que querían ellos”.

Maradona remató sobre el actual presidente y su gestión: “… si Argentina no explotó todavía es porque Dios no quiere o porque tenemos un Papa argentino (…) Lo que está haciendo Macri es ‘De la Rúa y medio’ (…) cuando venga una nueva fuerza no va a ganar porque van a descubrir todos sus chanchullos“.

Cristina Fernández de Kirchner contenderá en las internas de Unidad Ciudadana contra Alberto Rodríguez Saa, Agusín Rossi, Axel Kicillof, Jorge Capitanich y Guillermo Moreno para definir a su abanderado, que buscará quitarle la oportunidad al presidente Mauricio Macri de un segundo mandato de cuatro años, al que aspira en fórmula con Carolina Stanley.