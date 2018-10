Quique Usales confirma su salida de Telemundo

View this post on Instagram

¡Hoy digo adios a la que fue mi casa por casi 11 años, @telemundo, fue una experiencia inolvidable 👋🏼! Gracias a todos los televidentes que me acompañaron día a día en @unnuevodia y @alrojovivo, por todo ese cariño que siempre brindaron y me llenó de alegría. Durante todo este tiempo tuve la oportunidad de compartir con personas súper talentosas que poco a poco se convirtieron en amigos @rasheldiaz, @adamarilopez @jorgebernal y a mis queridos rojos ❤@azucenacierco @jessica_carrillo @nicolesuareztv @alixaspe @anajurka @rodnerfigueroa les deseo lo mejor! Y mi querida compa, amiga, jefa y hermana @mariacelestearraras ¿qué te puedo decir? Nuestra amistad sigue fuera de la tele, va más allá de todo, como te dije una vez, somos familia, love you forever GRACIAS y contigo hasta el fin BABY ❤❤❤ 👋🏼👋🏼👋🏼