Le roban todo en la casa mientras él ayuda a afectados por el huracán

Carolina del Norte y Carolina del Sur fueron los dos estados más afectados por el huracán Florence

Un soldado que estaba ayudando a los afectados por el huracán Florence regresó a su casa y descubrió que le habían asaltado y robado

Este médico del ejército, llamado Luis Ocampo, dejó su hogar en Charlotte, Carolina del Norte, para ayudar a los damnificados por el huracán en la costa del estado. Ocampo pasó días en New Bern, una ciudad ribereña devastada por la tormenta.

Su novia, Kailey Finch, y su hijo se quedaron con los padres de Ocampo.

Cuando el hombre regresó a casa, la encontró completamente saqueada. Los ladrones la habían destrozado y se habían llevado todo el material electrónico, joyas y bienes familiares preciados.

El soldado publicó en Facebook lo sucedido y luego de ver el post, una amiga de la pareja, Mary Elise Capron, lanzó una campaña para recaudar fondos.

Esto es lo que Capron escribió en GoFundMe:

“Luis Ocampo es un médico del ejército de Carolina del Norte con 6 años de servicio honorable. Recientemente estuvo en servicio activo ayudando con las labores de socorro del huracán Florence. Regresó a su casa y la encontró vacía, saqueada. Hizo todo lo que pudo para ayudar a los demás en un momento de necesidad y ahora él es el quien necesita ayuda. Cada centavo cuenta y le ayudaría, a él, a su novia y a su bebé. He trabajado estrechamente con Ocamp en la guardia nacional y él es un soldado increíble. Me siento honrada de conocerlo y no puedo creer que algo tan terrible pueda pasarle a alguien tan dedicado al servicio de su comunidad y a su familia”.

La recaudación de fondos alcanzó los $ 15,000 dólares, con donaciones de casi 400 personas, superando la meta de $ 5,000 dólares que había fijado Capron.

Como no esperaban tanto dinero, Ocampo y Finch le pidieron a Capron que dejara de aceptar donaciones porque “no querían abusar de la generosidad de la gente”.

La pareja donó parte del dinero al Fondo de Asistencia a Soldados y Aviadores. También están dando dinero a otros militares afectados por el huracán, incluido un soldado que comenzó a vivir en un hotel después de que un árbol cayera sobre su casa durante la tormenta.

“Una gran parte de querer dar las donaciones proviene de ver cuán generosas han sido las personas, y quería hacer lo mismo, darle a quien necesita ayuda”, dijo Ocampo a People.