Este dispositivo para estacionar se inventó hace 80 años (VIDEO)

Consistía en un mecanismo hidráulico y una quinta llanta

Muchos conductores novatos reprueban su examen de manejo debido a que no logran estacionarse correctamente en paralelo durante la examinación. Y es que estacionarse en paralelo en un intento es una habilidad que toma mucha práctica y destreza detrás del volante –incluso llega a ser difícil para aquellos conductores expertos–.

Actualmente, existen muchas herramientas que ayudan a los conductores a lograr el mejor estacionamiento paralelo posible, como las cámaras con visión trasera y sensores que vibran al momento de retroceder en reversa. Pero, ¿sabías que no es la primera vez que inventan herramientas para estacionarse en paralelo? Ya han existido por muchos años… décadas de hecho, debido a que el paralell parking ha sido un dolor de cabeza para muchas personas desde que se inventaron los autos y se sobre poblaron los vecindarios.

Fue hace casi 80 años cuando se inventó el primer dispositivo para estacionarse en paralelo, y –aunque no lo creas– consistía en una quinta llanta que deslizaba al auto en dirección horizontal hacia la banqueta. Mira este video:

El invento es una maravilla: utiliza la llanta de refacción, que los vehículos muchas veces no usan, para elevar el vehículo y moverlo en dirección horizontal. El conductor oprime un botón y la llanta baja desde la cajuela, levantando así la parte trasera del auto. También puede ser utilizado para dar un giro de 180 grados, el cual permite estacionarse en reversa mucho más fácil.

El sistema hidráulico de la quinta llanta fue inventado en 1930 por el norteamericano Brooks Walker, quien patentó su invento como “The Park Car”, y aseguraba podía funcionar en cualquier otro vehículo. Sin embargo, su invento nunca fue desarrollado, probablemente porque requería hacer unas modificaciones en el diseño del vehículo y encontrar otro lugar para instalar el tanque de gasolina.

¿Quién iba a pensar que el mejor asistente de estacionamiento fue inventado hace poco menos de un siglo? Esto hace cuestionar las innovaciones tecnológicas que se están presentando hoy en día. ¿Por qué no se poner el diseño de Walker a implementar en los vehículos más reciente? No lo sabemos, pero podría suceder en un futuro no muy lejano.