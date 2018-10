El Castaña: El narco al que detuvieron después de que apareciera en un videoclip en YouTube

View this post on Instagram

Gracias a toda la gente que me está apoyando, un millón de gracias por echarme una mano entre todos, estoy super contento y emocionado con lo que ha sucedido con este tema, un beso enorme a toda la gente mia!! Regresó el dueño de la sandunga, Clase-A….Que??? PRESENTE!!!!! #ClaseA #CANDELA #migente #cuba #españa