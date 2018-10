La batalla final de la Bahía y otras luchas: lo que viene en deportes

La batalla final entre 49ers vs Raiders

Este duelo bien podría ser el último encuentro entre los dos equipos de la Bahía como tal, pues los Raiders probablemente se muevan a su nuevo estadio en Las Vegas en el 2019. Todavía no hay nada claro, pero por lo menos las toallitas rojas de apoyo que los 49ers regalarán durante el juego ya traen la leyenda “La batalla final de la Bahía 1970-2018.” ¿Será que los de San Francisco le saben algo a los de Oakland o nomás hablarán al tanteo? Por lo mientras, ambos equipos han tenido una temporada muy dura, aunque sinceramente se ve mucho mejor equipo de los 49ers que el de los Raiders, quienes tiro por viaje pierden por paliza. Los dorados estuvieron a punto de sacarle el partido a los Green Bay Packers, en su propia casa, ni más ni menos. Pero perseverancia y un poco de suerte hizo que el equipo de Rodgers y Crosby pudieran ganar el juego. Los de Oakland han ganado un solo partido y realmente peleadísimo a los Cafés de Cleveland, que básicamente dejaron que se les escapara de las manos el resultado. Así pues, nos encaminamos a un nuevo encuentro entre los rojos y negros esperando que la afición sepa comportarse en lugar de estar agarrándose a golpes en el estacionamiento o andar echando balazos a los contrarios. A pesar de que Derek Carr es un excelente mariscal de campo, no cuenta con el apoyo de la defensiva ni con una dirección técnica óptima (¿a quién le pareció buena idea sacar del retiro de casi 10 años a Jon Gruden para dirigir al equipo? Y menos con ese peinadito a la Mark Davis) así que jugando en casa y con CJ Beathard, los Niners deben de ganar este partido. Jueves 1 de noviembre en el Levi’s Stadium, a las 5:20 pm. Recuerda que hay toallita de rally de regalo para los que asistan al partido. Chécalo también por la cadena Fox y NFL Network.

Sábado 10 de noviembre

La Dragon House y su evento 30 de artes marciales mixtas

Dragon House es un dojo en el que se enseñan diversas artes marciales y que de cuando en cuando realiza un gran torneo regional mostrando lo mejor del talento del norte californiano, sus alrededores y también elementos internacionales. Amateurs y profesionales se muelen a golpes hasta la rendición o el nocaut para la emoción y diversión del respetable público. Ya con 18 encuentros programados y otros tantos más por confirmar, espera ver saltar chispas en el encuentro principal entre Van Poey y el originario de San José Eduardo Pérez. Acude al Kezar Pavilion (755 Stanyan Street San Francisco, CA 94117) este sábado 10 de noviembre y disfruta de los encuentros que iniciarán a las 4 pm (las puertas abren a las 3 pm). Compra tus boletos en el Pavilion o en Dragonhousemma.com.

Domingo 16 de septiembre

Mesas, escaleras y sillazos cortesía de la WWE en San José

La ruidosa y espectacular WWE, la compañía de lucha libre más grande y respetada de los Estados Unidos, llega a San José con su evento “TLC: Tables, Ladders and Chairs”, o como lo indica el título de este inciso, mesas, escaleras y sillas, que son los instrumentos con los que los luchadores de agarran a guamazos hasta dejarse tendidos desmayados de los golpazos (bueno, no siempre, pero si hay muchos golpes y mucha acción). Si nunca has disfrutado de un evento de WWE, esta es tu oportunidad, te guste o no te guste la lucha libre, pues sus eventos son un espectáculo sin igual. Entre los luchadores que vendrán están Daniel Bryant, Roman Reigns, Ronda Rousey, Dolph Zigler entre otros. Acude al SAP Center este domingo 16 de diciembre, a las 3:30 pm y diviértete con la WWE. Boletos en las taquillas del SAP Center, en sapcenter.com y en wwe.com.